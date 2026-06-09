Requena recibe al verano a golpe de brindis con sus mejores cavas

Bajo el lema ‘Requena es Cava’, la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena organiza este sábado 13 de junio un evento para potenciar la imagen de calidad de sus cavas y reivindicar el papel del municipio de Requena como el único de la Comunitat Valenciana en el que está permitido elaborar espumosos bajo el método tradicional amparados por la DO Cava. Además, el colectivo pretende contribuir a desestacionalizar el consumo de cavas mostrándolos como perfectos aliados en la época estival.

Con esta iniciativa, además, Requena continúa reforzando su posición como referente enoturístico y cultural con nuevas iniciativas vinculadas al vino, el territorio y la dinamización de experiencias en torno a su personalidad vitivinícola, especialmente este 2026 en el que el municipio valenciano ostenta el título de ‘Ciudad Española del Vino’ otorgado por la Asociación de Ciudades Españolas del Vino (Acevin).

Las siete bodegas que forman parte del colectivo (Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria) participan en un certamen en el que presentarán al consumidor las nuevas añadas de sus cavas más representativos. Cavas jóvenes frescos y afrutados, reservas y grandes reservas, refrescantes rosados y otros espumosos elaborados dentro del término municipal de Requena a partir de uvas de variedades como Macabeo, Chardonnay, Xarel.lo, Garnacha o Pinot Noir.

Así, ‘Requena es Cava’ se presenta como el evento perfecto para descubrir unos cavas caracterizados por su singularidad, frescura y extraordinaria capacidad de guarda.

Requena es cava | ondacero.es

Este año, como novedad, el ticket de degustación incluirá un pack de seis degustaciones de cava que se podrán canjear en el stand de cada bodega por cavas de todos los tipos, desde los cavas de guarda, que tendrán un valor de un ticket; a los de guarda superior, reserva, gran reserva y premium, que se podrán canjear por dos cupones. De este modo, el ticket que se pondrá a disposición de los visitantes tendrá un coste total de 15 euros, incluyendo seis degustaciones de cava, una copa de cristal personalizada y un práctico porta-copa; lo que supone que las degustaciones de cava estarán disponibles a partir de 2,5 euros, contribuyendo así a popularizar el consumo de unos espumosos de extraordinaria calidad que tienen un precio muy superior en el mercado convencional.

La propuesta de cavas de este año se armonizará con las especialidades gastronómicas de Quesos Granja Rinya, Horno Celeste, Taberna Patapuerca y el Gremio de Clochineros de València, que acompañarán con solvencia a unos cavas capaces de maridarse con una gastronomía gourmet de proximidad.

Para Jorge Srougi, presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, el del sábado “es un evento clave para los cavistas requenenses, no sólo por el hecho de hacerlo en casa, con nuestra gente y nuestros vecinos, sino también porque sirve para que el consumidor vea nuestros cavas como la opción más refrescante y placentera en verano. Se trata de un evento popular que pretende ‘democratizar’ el consumo de unos cavas de extraordinaria calidad en un entorno festivo y distendido”.

El presidente ha querido insistir en “el esfuerzo que hacemos las siete bodegas para ofrecer degustaciones de nuestros mejores cavas a precios populares con la intención de que todo el mundo pueda disfrutar con nosotros de este inicio del verano”. La jornada, programada para el próximo sábado 13 de junio, se celebrará en la Plaza de Albornoz (conocida popularmente como la Plaza de La Villa), en pleno centro del casco antiguo de la ciudad, en horario de 19:30 a 23:00 horas. ‘Requena es Cava’ es un evento organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena y el Ayuntamiento de Requena y cuenta con el patrocinio y colaboración de València Turisme Diputación de Valencia, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y Cajamar.