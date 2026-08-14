Requena Ciudad Española del Vino celebra las ediciones más especiales de su Fiesta de la Vendimia y Ferevin

La agenda de Requena Ciudad Española del Vino 2026 acelera de manera notable este mes de agosto con la celebración de sus fiestas más emblemáticas en una de las ediciones más especiales.. Así, la Feria y Fiesta de la Vendimia y Ferevín (Feria Requenense del Vino) llegan cargadas de acontecimientos y novedades que hacen de la localidad un destino especial para el mes de agosto en el año en que se celebra la capitalidad de Requena Ciudad Española del Vino.

Para Nacho Pérez, presidente central de la Fiesta de la Vendimia, la de 2026 “va a ser una edición muy especial porque somos la fiesta de la vendimia más antigua de España con 77 ediciones y Requena es la Ciudad Española del Vino. Queremos que todos los valencianos vengan a disfrutarla y trabajar para conseguir que la Fiesta de la Vendimia sea declarada de Interés Cultural a nivel nacional, pues ya lo es a nivel Comunitat Valenciana. La Fiesta de la Vendimia de Requena data de 1948 siendo la más antigua de España. Este año la Fiesta se celebra del 19 al 30 de agosto”. Además de un calendario repleto de actividades para todos los públicos esta edición va a rendir homenaje a ACEVIN, la Asociación de las Ciudades Españolas del Vino, que organiza el galardón de Ciudad Española del Vino.

La pregonera de esta edición es Carmen María Pérez Serrano. Nacida en Valencia en 1982, el inolvidable año de Naranjito, Carmen María Pérez Serrano ha estado ligada desde su nacimiento a San Juan de Requena, la aldea en la que ha crecido, donde ha forjado su carácter y donde se encuentran sus raíces familiares y emocionales.Tras cursar Magisterio, en la especialidad de Educación Física, en Valencia, inició una trayectoria profesional marcada por la enseñanza y la transmisión de valores a través del deporte. Pero, sin duda, un hito muy importante ha sido su brillante trayectoria deportiva que la sitúa entre las grandes referentes del ultrafondo español. Internacional con la selección española, posee los récords de España de 6 horas, 12 horas, 24 horas, 50 millas y 100 millas. Entre sus mayores logros destacan el título de campeona del mundo Máster 40 en la prueba de 24 horas, haber sido la primera mujer española en subir al podio del mítico Spartathlon y convertirse en la primera española en disputar la Badwater 135, considerada la carrera a pie más dura del mundo. En cada competición ha llevado con orgullo el nombre de Requena allí donde ha corrido.

Con una agenda cargada de eventos que arrancarán los fines de semana previos al comienzo de la festividad, la música va a representar una importante apuesta, contando con opciones muy variadas y para todos los públicos.

Mención especial merece la actuación de DORIAN el 21 de agosto en la Plaza de Toros de Requena. La reconocida banda barcelonesa DORIAN llega a Requena para ofrecer uno de los conciertos más destacados del verano. Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo se ha consolidado como una de las referencias del panorama indie nacional gracias a su inconfundible mezcla de pop electrónico, rock y letras cargadas de emoción. En su directo interpretarán algunos de sus temas más conocidos, como A cualquier otra parte, La tormenta de arena, Los amigos que perdí o Cualquier otra parte, en un espectáculo que promete una noche inolvidable. Como artista invitado actuará Sr. Miyagi, que abrirá la velada con un potente directo de rock antes del concierto principal.

Fiesta de la Vendimia y Ferevin | ondacero

Datos del evento

Venta de entradas, que tienen un precio de 5,75 euros, en https://entradaonline.es/event/607

y de manera física en las cuevas de Requena de martes a domingo de 10-13:30 y 17:00 a 19:30. Organización Concierto organizado por el Ayuntamiento de Requena, dentro de la programación de la Feria y Fiesta de la Vendimia 2026.

No te pierdas el Programa Completo de la Feria y Fiesta de la Vendimia:

https://www.fiestavendimiarequena.com/wp-content/plugins/fiesta-vendimia/datos/77/doc/programa.pdf

Ferevin regresa a la Avenida del Arrabal

Dentro de estas casi dos semanas festivas, tiendrá un papel estelar Ferevin (Feria Requenense del vino), que celebra su XXXIV Edición y regresa al emblemático emplazamiento de la Avenida del Arrabal. El horario de la Feria será de jueves 20 de 19:00 a 23:00 horas, viernes 21 y sábado 22 de 11.00 a 14.30 horas y de 19.00 a 23.00 y domingo 23 de 11:00 a 14:30 horas. Dentro de él, vino, gastronomía, música en directo y muchas sorpresas que aseguran la diversión para todo aquel que decida visitar Requena.

Los productos expuestos se podrán degustar mediante la adquisición de bonos-degustación que pueden adquirirse online: https://entradas.ferevin.org/espectaculo/13/ferevin-feria-requenense-del-vino-xxxiv-edicion.html

Por su parte Belén Cárcel, presidenta de Ferevín (Feria Requenense del Vino) también ha destacado que estamos "ante una edición especial por la capitalidad de Requena. Además volvemos al emplazamiento original en la Avenida del Arrabal”. La presidente de

Ferevin ha añadido que “tenemos preparadas un montón de sorpresas y queremos que todo el público de la Comunitat Valenciana y del resto del territorio nacional venga a Ferevín y demostrar por qué los vinos de Requena están a la altura de cualquier otra zona productora del mundo”.

Programa completo Ferevin: https://www.facebook.com/ferevinrequena

Con esta nueva cita, Requena Ciudad Española del Vino 2026 continúa desarrollando un calendario de acciones y eventos con el objetivo de situar a la ciudad del interior de la provincia de València como un referente imprescindible del enoturismo y la cultura del vino en España.