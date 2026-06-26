El reconocido ilustrador valenciano Paco Roca crea la imagen de Requena Ciudad Española del Vino 2026

En el Patio de Escala de la Diputación de València se ha desvelado la línea gráfica que el laureado dibujante valenciano Paco Roca ha creado para celebrar la capitalidad de Requena Ciudad Española del Vino 2026.

La presentación ha contado con la presencia del diputado de Turismo de la Diputación de València, Pedro Cuesta; el gestor de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Requena, Santiago Vañó; Nacho Villalba, como director del proyecto; y el periodista Jaime Nicolau como moderador del acto.

Requena Ciudad Española del Vino 2026 | ondacero

“He tratado de plasmar en diferentes dibujos todo lo que el visitante va a poder disfrutar si se acerca a Requena alrededor de la cultura del vino. Visitas a las bodegas, las calles y el patrimonio histórico y cultural de Requena, sus fiestas…" comienza explicando Paco Roca. “Además, he querido representar esos 2.700 años de vinculación del mundo del vino con estas tierras, en el dibujo que está llamado a ser el logotipo de la capitalidad”, añadía.

A pesar de que el ilustrador valenciano no ha podido asistir al acto por un imprevisto de salud, se ha proyectado un vídeo enviado por el propio dibujante en el que destaca su vinculación personal con el proyecto: “Es un honor participar en esta bonita campaña de este año tan especial para Requena. Como amante del vino ha sido todo un placer colaborar en esta iniciativa con la que he querido reflejar diferentes momentos que nacen alrededor del vino, porque también representa la hermandad y la unión entre las personas”.

Para el diputado de Turismo Pedro Cuesta “es un orgullo que un municipio de nuestra provincia haya conseguido esta distinción. Es poner a nuestra provincia en el mapa gracias a Requena. La comarca en la que se ubica es un territorio muy importante para la Diputación y Requena es probablemente el municipio que más tira de este carro, más aún ahora que se ha proclamado Ciudad Española del Vino”.

Por su parte, Santiago Vañó, gestor de cultura y turismo del Ayuntamiento de Requena señaló que “todas estas acciones y todo este empeño pretenden convertir a Requena en la puerta de entrada para que, a través del vino, la gente pueda descubrir otros atractivos menos conocidos del municipio. El patrimonio histórico que solemos mostrar en el Barrio de la Villa, pero también esa conexión entre lo urbano y lo rural a través de las aldeas que forman parte de Requena”. Asimismo, destacó que “esta capitalidad debe servir como locomotora para impulsar el turismo y el desarrollo del interior de la provincia de Valencia, un territorio que muchas veces queda olvidado. Requena es un destino que puede visitarse y disfrutarse durante todo el año”.

Nacho Villalba, director del proyecto Requena Ciudad Española del Vino 2026 puso en valor la participación de Paco Roca en la iniciativa y la capacidad de su obra para sintetizar la identidad de Requena a través de una propuesta gráfica reconocible y vinculada a la historia, la cultura y el vino.

Durante la presentación se fueron desvelando una a una las ilustraciones realizadas por Paco Roca, una colección que ha querido reflejar la esencia de Requena, del vino y de los momentos compartidos que este genera. Las imágenes recorren algunos de los elementos más representativos del municipio, desde su patrimonio histórico y cultural hasta sus bodegas, festividades y tradiciones.

Requena Ciudad Española del Vino 2026 | ondacero

Requena Ciudad Española del Vino 2026 | ondacero

Como cierre del acto se presentó la última de las láminas, destinada a convertirse en la imagen oficial de Requena Ciudad Española del Vino 2026. Se trata de un as de oro que “bien pudiera ser hallado en el Yacimiento de las Pilillas y que representa ese comercio del vino que ya hacían aquellas civilizaciones a través de los ríos hace 2700 años”, asegura Paco Roca.

Con todo, Requena Ciudad Española del Vino 2026 va a continuar con una agenda de eventos y acciones que tienen como objetivo situar a la ciudad del interior de la provincia de València como referencia obligada como destino vitivinícola en el territorio nacional.