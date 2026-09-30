'Más de Uno Valencia' se emite desde Ayora para dar voz al 25 aniversario de la Feria 'El Primer Corte de la Miel'

La localidad del Valle de Ayora se prepara para celebrar una edición muy especial de una de las citas más importantes de su calendario. La Feria "El Primer Corte de la Miel" cumple 25 años consolidada como un referente gastronómico, turístico y cultural de la Comunitat Valenciana, poniendo en valor una actividad que forma parte de la identidad y la economía del municipio: la apicultura.

Con motivo de esta efeméride, 'Más de Uno Valencia' se desplazará hasta Ayora para realizar una edición especial en directo el próximo 13 de octubre, coincidiendo con el arranque de la feria, una iniciativa que forma parte de la apuesta de Onda Cero Valencia por llevar la radio a nuestros pueblos y dar visibilidad a las fiestas, tradiciones y eventos que dinamizan los municipios de la provincia.

Estas acciones especiales permiten acercar a los oyentes la realidad de cada localidad, conversar con sus protagonistas y contribuir a la difusión de su patrimonio cultural, gastronómico y turístico. A través de estas salidas, Onda Cero Valencia refuerza su compromiso con el territorio y con los pueblos que forman parte de la provincia, convirtiendo la radio en una herramienta de promoción y conexión entre vecinos, visitantes e instituciones.

'Más de Uno Valencia' se emite desde Ayora para dar voz al XXV aniversario de la Feria 'El Primer Corte de la Miel' | Onda Cero

En el caso de Ayora, la cita permitirá conocer de primera mano una feria que nació con el objetivo de divulgar el mundo de la apicultura y reconocer el trabajo de generaciones de apicultores. A lo largo de estos 25 años, el certamen ha evolucionado hasta convertirse en un importante escaparate para productores, empresas y profesionales del sector, así como en un atractivo turístico capaz de atraer a miles de visitantes cada otoño.

Uno de los grandes reclamos de la feria son las demostraciones en directo del tradicional corte de la miel. Los asistentes pueden descubrir cómo se organiza una colmena, conocer el proceso de extracción y degustar la miel recién obtenida del panal, una experiencia única que se ha convertido en el sello distintivo del evento.

La programación se completa con un amplio abanico de actividades para todos los públicos, entre las que destacan concursos de mieles y de platos elaborados con este producto, catas gastronómicas, degustaciones, exposiciones,

espectáculos en la calle, actividades infantiles y visitas guiadas a algunos de los principales recursos patrimoniales de Ayora, como el Castillo, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o el poblado íbero del Castellar de Meca.

Además de promocionar el sector apícola, la feria supone una oportunidad perfecta para descubrir la riqueza cultural, histórica y gastronómica del municipio y de toda la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, disfrutar de sus tradiciones y conocer de cerca una actividad que ha marcado el desarrollo económico y social de la localidad durante generaciones.

Los oyentes podrán seguir esta cita especial a través de 'Más de Uno Valencia', que se emitirá en directo desde Ayora el próximo 13 de octubre a partir de las 12:20 horas, llevando a las ondas las voces de sus protagonistas, las historias de sus apicultores y el ambiente de una feria que, 25 años después de su nacimiento, continúa siendo uno de los grandes referentes del otoño valenciano.

Con esta nueva salida especial, Onda Cero Valencia sigue recorriendo la provincia para contar desde el terreno aquellas historias, celebraciones y tradiciones que forman parte de la esencia de nuestros municipios, dando voz a sus protagonistas y acercando a los oyentes algunas de las citas más destacadas del calendario festivo y cultural valenciano.