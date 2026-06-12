José Mota y FibraValencia renuevan su colaboración y presentan su nueva campaña

El pasado sábado 30 de mayo tuvo lugar la convocatoria de prensa, por parte de la compañía de telecomunicaciones FibraValencia, para anunciar la renovación con el humorista español José Mota como imagen y cara visible de la operadora valenciana, por cuarto año consecutivo.

A dicha rueda de prensa acudieron el propio José Mota, el afamado relaciones públicas Richy Castellanos, así como Antonio Costa y Georgi Vladimirov, CEOs de FibraValencia. A lo largo de una comparecencia relajada y llena de anécdotas y confidencias de las jornadas de grabación de la nueva campaña, se pudo palpar en todo momento la buena sintonía y plena comunión existente entre ambas partes, dando muestras de lo que parece será una relación de larga duración.

Como valor más destacable y gran nexo de unión entre ambas partes, tanto desde FibraValencia como el propio José Mota destacaron la importancia del trato personal y cercano que la compañía de telecomunicaciones presta en todo momento a sus clientes. Para lo cual FibraValencia nunca ha dudado en hacer un gran esfuerzo e inversión en la apertura de nuevas tiendas tanto en la ciudad de Valencia como en su área metropolitana, y conseguir así ser una operadora cercana con personas que tratan y se preocupan de otras personas.

Para finalizar la convocatoria, fue el propio José Mota, quien emplazó y animó a todos los medios asistentes a seguir muy de cerca las redes sociales de FibraValencia, para poder ver próximamente la nueva campaña publicitaria que acaban de grabar, de la que aseguró sentirse plenamente feliz y satisfecho, tildándola de “muy loca” y divertida, resaltando siempre la importancia vital de la comedia