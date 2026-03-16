Expertos del Hospital Vithas Aguas Vivas advierten de que muchos adolescentes se inician en el consumo de alcohol en contextos festivos como las Fallas

Las celebraciones populares como las Fallas de València concentran durante varios días una intensa actividad social y festiva. En este contexto, los especialistas recuerdan que muchos adolescentes tienen en estas fechas su primer contacto con el alcohol, una circunstancia que puede favorecer el inicio temprano del consumo si no existe una adecuada supervisión y educación preventiva.

Desde la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) Guadalsalus del Hospital Vithas Aguas Vivas señalan que el consumo de alcohol suele aumentar en periodos festivos, algo que forma parte de la dinámica social de este tipo de celebraciones. Sin embargo, advierten de que en el caso de los menores la exposición temprana al alcohol puede tener consecuencias para su desarrollo y aumentar el riesgo de consumo problemático en el futuro.

“Las fiestas populares son momentos de convivencia y tradición, pero también pueden convertirse en el escenario donde muchos adolescentes prueban el alcohol por primera vez”, explica Luis Rebolo, director general de Guadalsalus, unidad de desintoxicación hospitalaria del Hospital Vithas Aguas Vivas.

Según explica el especialista, el problema no está en el consumo puntual de los adultos durante celebraciones, sino en la normalización del acceso al alcohol a edades tempranas, cuando el cerebro aún está en desarrollo y es más vulnerable a sus efectos.

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Riesgos del consumo temprano

Diversos estudios científicos señalan que comenzar a beber alcohol antes de los 16 años se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar patrones de consumo de riesgo en la edad adulta. Además, en adolescentes el alcohol puede afectar a la memoria, la capacidad de concentración y el control de impulsos.

“La adolescencia es una etapa especialmente sensible desde el punto de vista neurológico y emocional. El consumo de alcohol puede interferir en ese desarrollo y aumentar la probabilidad de conductas de riesgo”, explica Jenifher García, psicóloga clínica de la unidad.

Durante celebraciones multitudinarias, donde hay grandes concentraciones de personas y eventos nocturnos, el acceso al alcohol puede resultar más fácil para los menores si no existe una supervisión adecuada.

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Pautas para prevenir el consumo precoz

Los especialistas recomiendan a las familias mantener una comunicación abierta con los adolescentes sobre el alcohol y sus riesgos, especialmente en fechas festivas. En este sentido, aconsejan hablar con los hijos antes de las celebraciones sobre los efectos del consumo de alcohol, establecer límites claros, conocer los planes y horarios de los menores durante estos días y fomentar alternativas de ocio saludables. “La prevención empieza en casa. Cuando existe información, confianza y supervisión, es mucho más fácil retrasar el inicio del consumo”, señala García.

Atención especializada en el Hospital Vithas Aguas Vivas

La Unidad de Desintoxicación Hospitalaria Guadalsalus, ubicada en el Hospital Vithas Aguas Vivas, ofrece un abordaje médico integral para pacientes con trastornos por consumo de sustancias. El tratamiento combina seguimiento psiquiátrico, apoyo psicológico y acompañamiento terapéutico en un entorno hospitalario seguro, lo que permite abordar tanto los síntomas físicos de la desintoxicación como los factores emocionales y conductuales asociados a la adicción.

“Las adicciones son enfermedades complejas que requieren un enfoque multidisciplinar y un entorno clínico adecuado para su tratamiento”, señalan desde el equipo médico de la unidad.

Por su parte, Yolanda Herrero, gerente del Hospital Vithas Aguas Vivas, destaca el compromiso del centro con la prevención y el tratamiento de los problemas relacionados con el consumo de sustancias. “Contamos con equipos altamente especializados y con unidades hospitalarias específicas para abordar este tipo de patologías. Nuestro objetivo es ofrecer un tratamiento integral, basado en la evidencia científica y centrado en la recuperación del paciente”, afirma.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la

Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.