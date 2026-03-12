Souvenirs auténticos para recordar a los que hacen posible Las Fallas

Las Fallas son arte, pólvora, música, indumentaria y tradición, pero, sobre todo, son personas. Con esa premisa, arroz La Fallera ha presentado “Los souvenirs muy falleros”, piezas exclusivas que pertenecieron a los artesanos que hacen posibles las Fallas: partituras, ninots, masclets y retales del traje de fallera, entre otros objetos de colección. Una campaña que quiere poner en valor el talento, el esfuerzo y la pasión de esos artesanos, muchas veces olvidados, que hacen posible que València viva cada marzo su celebración más universal.

El evento de presentación ha contado con la participación de José Luis Platero, artista fallero; Juan Carlos García, pirotécnico de Vulcano; Alejandro Moliner, de Álvaro Moliner Indumentaria; José Vicente Pedrola, presidente de la Unión Musical de Llíria; y Berta Peiró, Fallera Mayor de València 2025. Estas cinco voces representan los pilares fundamentales de las Fallas: el arte efímero, la pólvora, la música, la indumentaria y la máxima representación de la fiesta.

Todos los protagonistas han coincidido en valorar de manera unánime "Los souvenirs muy falleros” como una oportunidad única para reconocer a quienes trabajan detrás de cada detalle de la fiesta, subrayando que este homenaje “refuerza la identidad de València y recuerda la importancia de cada persona que hace que las Fallas sean únicas en el mundo”. Añadieron que iniciativas como la creación de El Casal de La Fallera (C/ Cirilo Amorós, 12), el primer espacio experiencial dedicado al arroz y las tradiciones valencianas, demuestran el compromiso de arroz La Fallera con la cultura, la gastronomía y ciudad y sus vecinos, y que este gesto fortalece el vínculo entre la marca y la comunidad fallera.

Anabel Ballester, del equipo de marketing de La Fallera, ha enfatizado que la campaña no solo celebra a los protagonistas de la fiesta, sino que también sirve para reafirmar su implicación con la cultura valenciana: “Frente a souvenirs que nada tienen que ver con las Fallas, nuestros souvenirs nos permiten agradecer y reconocer el esfuerzo de todos los profesionales que mantienen viva nuestra fiesta más emblemática y demostrar nuestro compromiso con quienes hacen posible que València brille cada marzo”.

Casal Arroz La Fallera | ondacero

Un hito: primer Casal de una marca en pleno corazón de Valencia

Como parte de su apoyo firme a la tradición, La Fallera ha inaugurado el primer Casal de una marca en pleno centro de la ciudad, un espacio experiencial que acerca la gastronomía, talleres interactivos y la cultura valenciana a vecinos, falleros y visitantes. El Casal de La Fallera se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad, consolidando a la marca como actor activo en la promoción y difusión de las Fallas, y ofreciendo un espacio donde tradición, innovación y cultura se dan la mano.

Dentro de este marco, La Fallera organiza la Paella Party, que ofrecerá paella gratuita tras la mascletà los días 14, 16, 17 y 18 de marzo, invitando a falleros, vecinos y visitantes a compartir uno de los símbolos más auténticos de la cultura valenciana y a disfrutar de la fiesta alrededor de la mesa.

Con este homenaje a los protagonistas y la puesta en marcha de iniciativas como El Casal de La Fallera, la marca refuerza su vínculo con las costumbres y tradiciones valencianas, así como con esos artesanos que hacen posible que València viva su fiesta, consolidando su papel como marca referente de la cultura valenciana y promotora activa de las fallas.