La ecografía Doppler dinámica permite detectar síndromes compresivos vasculares de difícil diagnóstico en Vithas Valencia Consuelo

La ecografía Doppler dinámica se consolida en el Hospital Vithas Valencia Consuelo como una herramienta clave para el diagnóstico de síndromes compresivos vasculares, patologías poco conocidas que pueden estar detrás de dolores abdominales, pélvicos o vasculares persistentes y difíciles de identificar. La doctora Rita Fernanda Cardinali, médica ecografista que desarrolla su actividad profesional en los hospitales Vithas Valencia Consuelo, Vithas Valencia Aguas Vivas, Vithas Valencia Turia y en el Centro Médico Vithas Alzira, impulsa esta línea de estudios avanzados en el centro hospitalario.

“Muchos pacientes pasan años consultando por dolor abdominal, pélvico o síntomas vasculares sin encontrar una causa clara. En algunos casos, el origen puede estar en una compresión vascular dinámica que solo se detecta cuando estudiamos la circulación en movimiento y en distintas posiciones”, explica la doctora Cardinali.

Los síndromes compresivos vasculares se producen cuando una vena o arteria queda comprimida por estructuras anatómicas vecinas, alterando el flujo sanguíneo y provocando síntomas crónicos. Debido a que estos cuadros pueden variar según la respiración o la postura corporal, la ecografía Doppler dinámica se ha convertido en una herramienta clave para su evaluación.

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“El gran valor del Doppler dinámico es que no observamos una imagen estática. Podemos reproducir el mecanismo exacto que genera el síntoma mientras el paciente respira o cambia de posición”, señala la doctora.

Entre los síndromes que se estudian destacan el Síndrome del Ligamento Arcuato Medio (SLAM), el síndrome de Nutcracker o Cascanueces y el síndrome de May-Thurner, relacionados con dolor abdominal, congestión pélvica, hematuria o hinchazón persistente en la pierna izquierda.

La ecografía Doppler dinámica es un procedimiento no invasivo, indoloro y sin radiación que permite evaluar la circulación sanguínea en tiempo real. “Eso nos permite detectar compresiones que podrían pasar desapercibidas en otros estudios”, añade Cardinali.

La doctora destaca que estos estudios pueden resultar especialmente útiles en pacientes con dolor abdominal o pélvico crónico sin diagnóstico claro, así como en personas con congestión pélvica, varices atípicas o hinchazón persistente en la pierna izquierda.

“Nuestro objetivo es ofrecer una evaluación integral y precisa que permita orientar correctamente al paciente y evitar años de incertidumbre diagnóstica”, concluye la doctora.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la

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