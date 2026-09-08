Los dinosaurios toman Saler: Jurassic Days llega en septiembre con una experiencia para toda la familia

Los dinosaurios están a punto de conquistar el Centro Comercial Saler. Durante dos fines de semana de septiembre, el centro, propiedad de MERLIN Properties, celebrará Jurassic Days, una experiencia especialmente pensada para sorprender a los más pequeños y ofrecer a las familias un plan diferente con el que despedir el verano.

Jurassic Days regresa este año a Saler tras el éxito de su primera edición, celebrada en 2025. La gran acogida que tuvo la iniciativa entre las familias y visitantes del centro ha llevado a Saler a repetir la experiencia este mes de septiembre, con nuevas jornadas para volver a acercar el fascinante mundo de los dinosaurios a pequeños y mayores.

Esta iniciativa gratuita tendrá lugar los días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de septiembre y permitirá a los visitantes adentrarse en el sorprendente mundo de los dinosaurios a través de diferentes pases programados a lo largo de cada jornada.

Con Jurassic Days, Saler suma otra propuesta a su programación de ocio familiar y convierte una visita al centro comercial en una experiencia para compartir entre pequeños y mayores. Una oportunidad para despertar la curiosidad de los niños por estas criaturas que habitaron la Tierra hace millones de años y que siguen fascinando a generación tras generación.

Los viernes 11 y 18 de septiembre se celebrarán tres pases, a las 17:30, 18:30 y 19:30 horas. La programación se ampliará durante los fines de semana: los sábados 12 y 19 y los domingos 13 y 20 de septiembre habrá cuatro pases diarios, a las 12:00, 17:30, 18:30 y 19:30 horas.

La llegada de Jurassic Days coincide además con la vuelta a la rutina después de las vacaciones y ofrece a las familias valencianas una alternativa de ocio para disfrutar juntos durante los fines de semana de septiembre.

Con iniciativas como esta, Saler continúa reforzando su apuesta por el ocio y las experiencias familiares, complementando su oferta comercial y de restauración con una programación que busca sorprender a sus visitantes y convertir el centro en un espacio de encuentro y entretenimiento durante todo el año.

Sobre MERLIN Properties

MERLIN Properties es la mayor compañía inmobiliaria española. Está especializada en la adquisición y

gestión de activos terciarios en la península ibérica, invirtiendo principalmente en oficinas, centros comerciales, plataformas logísticas y data centers en los segmentos Core y Core Plus. En el mercado de centros comerciales cuenta con 12 activos: Arturo Soria Plaza, TresAguas, X-Madrid y Centro Oeste en Madrid, Arenas de Barcelona en Barcelona, Porto Pi en Mallorca, Larios Centro en Málaga, Saler y La Vital en la Comunidad Valenciana, Artea en Bilbao, Marineda City en La Coruña, y Almada Forum en Lisboa. También bajo la división de centros recaen los espacios comerciales de Callao 5 y Plaza de los Cubos en Madrid.

Visite www.merlinproperties.com/centros-comerciales/ para obtener más información sobre los centros comerciales de la compañía.

Sobre Saler

Con más de 25 años de historia, el Centro Comercial Saler se ha consolidado como punto de referencia para los planes familiares, las compras y el ocio en la región. Tras su proceso de reforma integral y modernización impulsado por MERLIN Properties, Saler se posiciona como el centro urbano y de vanguardia con la mejor oferta comercial de València en línea con las necesidades y deseos de los clientes de hoy en día. Un ambicioso proyecto en el que se han invertido más de 25 millones de euros generando unos 200 empleos directos y otros 300 indirectos y creando una superficie comercial adicional de más de 2.000 m2.

El renovado Saler tiene como objetivo situarse como centro neurálgico de la oferta social, cultural y lúdica de València con una experiencia de compra totalmente inmersiva 360º y reforzando su compromiso con los usuarios a través de la incorporación de marcas líderes en los diferentes sectores de retail como Zara, H&M, Pull and Bear, Mango y Bershka en el sector de moda y McDonald´s, Tagliatella y Muerde La Pasta en el de la restauración.

Visite ccsaler.com para obtener más información sobre el Centro Comercial Saler.