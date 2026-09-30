PROGRAMA ESPECIAL

Comunitat Valenciana en la Onda, en directo desde el Palau de la Generalitat por el 9 d’Octubre

Onda Cero ofrecerá el lunes 5 de octubre un programa especial dedicado al Día de la Comunitat Valenciana, con emisión en directo desde el Palau de la Generalitat.

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Valencia |

Comunitat Valenciana en la Onda, en directo desde el Palau de la Generalitat por el 9 d’Octubre
Comunitat Valenciana en la Onda, en directo desde el Palau de la Generalitat por el 9 d’Octubre | OndaCero

El próximo lunes 5 de octubre, a partir de las 14:30 horas, Comunitat Valenciana en la Onda se trasladará al Palau de la Generalitat para ofrecer un programa especial con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Durante este especial, Onda Cero abordará las actividades programadas con motivo de la celebración del 9 d’Octubre, además de acercarse a las peculiaridades de esta fecha y a las tradiciones más arraigadas de la Comunitat Valenciana.

Un programa para conocer y poner en valor la historia, la cultura y las tradiciones que forman parte de la identidad de la Comunitat Valenciana.

Comunitat Valenciana en la Onda, Especial 9 d’Octubre. El lunes 5 de octubre, desde las 14:30 horas, en directo desde el Palau de la Generalitat.

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