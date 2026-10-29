Catheline Lauwers, referente de la cardiología valenciana, entre las 50 mejores doctoras de España

La doctora Catheline Lauwers, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia, ha sido incluida en el listado de las 50 mejores doctoras de España elaborado anualmente por Vanitatis y El Confidencial, una selección que reconoce a las profesionales más destacadas por su trayectoria, liderazgo y contribución al avance de la medicina.

Este reconocimiento pone en valor una carrera profesional de referencia en el ámbito de la cardiología, marcada por la excelencia asistencial, la innovación y el compromiso con una atención centrada en el paciente.

Una trayectoria de liderazgo y excelencia

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, premio extraordinario de licenciatura, la doctora Catheline Lauwers se especializó en Cardiología vía MIR en el Hospital Universitario de la Fe de Valencia.

En el Hospital Clínico de Valencia desarrolló una parte importante de su trayectoria profesional , tanto como cardióloga, Directora Médico del Hospital, como Coordinadora del Área Asistencial Cardiovascular, antes de asumir la jefatura del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia.

A lo largo de su carrera ha completado su formación en centros de referencia nacionales e internacionales , cuenta con 2 másteres en Gestión Hospitalaria y en imagen cardiaca , incorporando a su práctica clínica una visión global y una amplia experiencia en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares.

Su perfil profesional combina la actividad asistencial con la investigación, la docencia y la gestión sanitaria. Ha participado en proyectos de investigación y ensayos clínicos nacionales e internacionales, además de colaborar activamente en la difusión del conocimiento científico mediante publicaciones y conferencias especializadas.

Entre los hitos más destacados de su trayectoria figura haber presidido la Sociedad Valenciana de Cardiología, siendo la primera mujer presidenta , una responsabilidad que refleja el reconocimiento de la comunidad científica a su experiencia y liderazgo dentro de la especialidad.

Al frente de un servicio de referencia

La doctora Catheline Lauwers lidera actualmente un equipo multidisciplinar que trabaja con el objetivo de ofrecer una atención cardiovascular integral, personalizada y basada en la evidencia científica. Bajo su dirección, el Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia se ha consolidado como un referente en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades del corazón.

El servicio aborda el tratamiento de patologías como la cardiopatía isquémica, el infarto de miocardio, las enfermedades valvulares, la insuficiencia cardiaca, las arritmias, la hipertensión arterial o la patología de la aorta, entre otras. Para ello, cuenta con tecnología de última generación y técnicas avanzadas que permiten realizar procedimientos mínimamente invasivos, mejorando tanto los resultados clínicos como la recuperación y calidad de vida de los pacientes.

La inclusión de la doctora Catheline Lauwers entre las 50 mejores doctoras de España supone también un reconocimiento al trabajo desarrollado por todo el equipo de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia y refuerza el posicionamiento del centro como referente en atención cardiovascular en la Comunitat Valenciana.

La inclusión de la doctora Catheline Lauwers entre las 50 mejores doctoras de España supone también un reconocimiento al trabajo desarrollado por todo el equipo de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia y refuerza el posicionamiento del centro como referente en atención cardiovascular en la Comunitat Valenciana.

33 especialistas de Quirónsalud, reconocidas entre las mejores doctoras de España

En esta edición, 33 especialistas del Grupo Quirónsalud, han sido incluidas en el ranking de las 50 mejores doctoras de España 2026, elaborado por Vanitatis y El Confidencial. Esta clasificación pone en valor el trabajo de profesionales destacadas por su trayectoria asistencial, investigadora y docente, así como por su liderazgo en áreas clave de la medicina. Este reconocimiento vuelve a situar a Quirónsalud como referente de la excelencia médica en España.

Esta distinción reconoce a facultativas que sobresalen por su solvencia técnica, su aportación científica y su compromiso con los pacientes, en un contexto marcado por el avance de la medicina de precisión, la investigación traslacional y la incorporación de nuevas tecnologías a la práctica clínica.

Este reconocimiento pone de manifiesto el elevado nivel científico y asistencial de los profesionales que integran Quirónsalud, así como la apuesta del grupo por el desarrollo del talento, la investigación y la innovación clínica. La presencia de estas especialistas en el ranking refuerza además el papel creciente de las mujeres en puestos de liderazgo sanitario y su contribución decisiva al avance de la medicina en España.

La presencia de 33 especialistas de 18 centros de Quirónsalud en esta prestigiosa clasificación refleja la fortaleza del modelo asistencial del grupo y su capacidad para atraer y desarrollar profesionales de referencia en múltiples áreas del conocimiento médico. Un reconocimiento que avala el compromiso de Quirónsalud con la excelencia, la innovación y la mejor atención a los pacientes.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (quince de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.