El alcalde presenta en el Oceanogràfic la iniciativa “València, ciudad libre de residuos plásticos”

Ribó ha asistido a la conferencia que ha impartido la ambientalista, Jo Ruxton, productora de la película “A Plastic Ocean”, que su lanzamiento supuso el inicio de la corriente mundial de denuncia y concienciación frente a la contaminación de los océanos por los plásticos de un solo uso.

El alcalde de la ciudad señaló en la presentación que la ciudad viene poniendo en marcha iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como la instalación de puntos de recogida de plásticos agrícolas, el incremento de un 40% de contenedores de envases, 300 papeleras selectivas, la eliminación de bolsas y otros envoltorios plásticos en los mercados municipales, implicando a las fallas con la distribución de vasos reutilizables.

El alcalde pudo también contemplar los talleres que la Fundación Oceanogràfic presentaba como exponente de la campaña de divulgación que viene realizando.

Así mismo, conoció la primera máquina expendedora en España, que es, a su vez, una fuente de agua del grifo, y que permite compactar botellas de plástico, adquirir botellas de aluminio y rellenar cualquier recipiente.

“La concienciación ha mejorado muchísimo”

Presentada por Juan Antonio Romero, el biólogo marino y asesor científico de la Fundación Oceanogràfic, Jo Ruxton ha declarado previamente a su conferencia que “la concienciación ha mejorado muchísimo desde el documental, pero el problema

requiere de mucho tiempo. Tenemos que ver el cambio y todavía queda mucho por hacer. Los niños comprenden más rápido que sus padres y ellos son los mejores embajadores. Siempre hay esperanza”.

No obstante ha comentado que la Cumbre del Clima servirá para que la gente sepa lo que está ocurriendo con el medio ambiente, “pero no estamos reaccionando a la velocidad que deberíamos. Cada vez que pasa el tiempo la situación es peor”. Ruxton instó a buscar soluciones paralelas que no sean el uso de plásticos de un solo uso y rechazar su comercialización, como es el caso de las botellas de agua. Hay que beber agua del grifo. Es una solución sostenible porque es mil veces más barata, supone una apuesta por reducir envases de plástico, no hay que emplear envases para su transporte y para distribuirlo no se consumen combustibles fósiles. Además no genera residuos sólidos”,

Mas de cuatrocientas personas han asistido a la conferencia entre las cuales estaban los principales representantes del Ayuntamiento de Valencia, directores generales relacionados con la gestión del medio ambiente el presidente de Global Omnium, Eugenio Calabuig, y el consejero delegado, Dionisio García, director general de Cacsa, Enrique Vidal, el director general del Oceanogràfic, Eduardo Nogués, y otros responsables de área del centro marino. También ha seguido la presentación y conferencia, alumnos de los colegios Mas Camarena, colegio internacional Ausiàs March y los IES Salvador Gadea, Berenguer Dalmau y Federica Montseny.