VALENCIA CF

El doctor Antonio Giner regresa al Valencia CF como responsable del departamento médico del club

Es el tercer movimiento importante en el club tras las llegadas de Braulio Vázquez a la dirección deportiva y Javier Aguirre al banquillo

Sergi López

Valencia |

El doctor Antonio Giner regresa al Valencia CF como responsable del departamento médico del club
El doctor Antonio Giner regresa al Valencia CF como responsable del departamento médico del club | CD Castellón

El Valencia CF ha incorporado a Antonio Giner Marco como responsable del departamento médico del Club tras la salida de pedro López-Mateu.

El doctor Giner es especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte, con especial dedicación a la Traumatología Deportiva y conoce el club de primera mano.

Actualmente es médico de la Mutua Española de Futbolistas y Jefe de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Quirón Valencia y su trayectoria profesional ha estado dedicada durante décadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las lesiones de los futbolistas.

Con su regreso al Valencia CF, Antonio Giner inicia una nueva etapa en el Club tras haber formado parte de los servicios médicos durante 23 años en los que fue partícipe de uno de los periodos más exitosos del Club, tanto a nivel nacional como internacional.

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