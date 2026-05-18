La cuarta Liga de Valencia llega con récord de público a un choque de su femenino con 7.647 personas en la grada del Roig Arena

La conquista del cuarto título de la Liga Femenina por parte del Valencia Basket llegó además con el récord de asistencia en un partido como local a un encuentro del equipo femenino de la entidad 'taronja'.

Este domingo 7.647 espectadores acudieron al Roig Arena a presenciar el segundo encuentro de la final ante el Casademont Zaragoza que, con su 'marea roja', aportó cerca de seiscientos aficionados a esta cita.

Hasta ahora la mejor entrada en un partido del senior femenino del Valencia Basket se dio en la final de la Liga en 2024, cuando 7.573 personas acudieron al encuentro de la final de la Liga ante el Perfumerías Avenida en el que el equipo 'taronja' conquistó también el trofeo.

El título ganado este domingo es el primero que conquista el Valencia Basket en su nueva casa, el Roig Arena. En el caso del equipo masculino ganó la Supercopa en Málaga en septiembre y en el del femenino la Copa de la Reina la conquistó en Tarragona.