Corberán: "Tenemos el deber de levantarnos, autoexigirnos y levantarnos para el próximo partido."

El técnico valenciano Carlos Corberán ha comparecido en sala de prensa antes del partido de este sábado frente al Athletic de Valverde. Un encuentro que lega tras la tercera debacle del equipo ante el FC Barcelona de Flick.

Corberán ha reconocido que en Barcelona no compitieron "a la altura de lo que nos exigía el partido y el resultado fue una consecuencia de eso.".

Nadie puede estar contento "después de un rendimiento y un resultado así. Empezando por el grupo y por la afición. El dolor de la afición es un dolor compartido con nosotros, ahora tenemos la responsabilidad de levantarnos y de ser competitivos para que se vean reconocidos en su equipo", ha explicado el entrenador.

El vestuario y el staff están "dolidos porque es un resultado contundente, duro, y no aceptamos una derrota así defendiendo el club que defendemos. Tenemos que hacer el ejercicio y la responsabilidad de centrarnos en el partido de mañana. Ese dolor no va a irse, tenemos que utilizarlo en energía competitiva para el próximo partido", ha matizado Carlos Corberán.

La derrota "demuestra que no estuvimos a la altura del partido empezando por mí el primero. No estuvimos a la altura de la exigencia. A partir de ahí tienes que analizar el rival y tomar las decisiones para ser lo más competitivos. Todos van a ser importantes" ha apuntado el técnico respecto de la posibilidad de hacer rotaciones en el equipo.

El Athletic "es un equipo confeccionado para La Liga y la Champions League, vamos a jugar ante un grandísimo rival. Nos va a exigir lo mejor de nosotros mismos y hemos hecho la mejor preparación para ser competitivos y reconocibles para nuestra afición, que es lo más importante".