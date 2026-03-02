Corberán: “Quedo satisfecho con el rendimiento ofensivo y defensivo del equipo”

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, afirmó que se ha quedado “satisfecho” “con el rendimiento ofensivo y defensivo del equipo” tras la victoria contra Osasuna en Mestalla.

“He visto al Valencia muy serio en general. En la primera parte, he visto mucha energía, en los primeros 15 minutos faltaba juego, en general, pero el equipo ha mantenido la concentración. Hemos sacado esa acción de penalti con mucha personalidad de Ramazani, que ha marcando dos veces, y con una capacidad de resiliencia y sufrimiento para mantener el resultado”, analizó en la rueda de prensa posterior.

Además, Corberán destacó que le gustó la determinación inicial del equipo: “Hemos demostrado en nuestro campo que queríamos el partido, que era importantísimo y no nos conformábamos con los últimos resultados. He visto una determinación inicial muy buena ante un equipo que tiene muchas armas y no había perdido ningún partido en la segunda vuelta, ganó al Madrid en su campo y venia con un nivel de confianza muy alto”.

“Los resultados te ponen en la clasificación en el lugar que te mereces estar y no nos conformamos. El equipo quiere más puntos y vamos a exigirnos lo máximo posible para dar victorias a la afición”, agregó.

En cuanto a nombres propios, Corberán valoró la calma de Largie Ramazani: “He tenido mucha personalidad porque para meter el primer gol y repetir el lanzamiento tienes que tener una capacidad de mantener la presión muy importante”.

“En ese juego psicológico se maneja extraordinariamente bien. José (Luis Gayà) por el ímpetu de ganar una posible segunda jugada le ha pillado tocando el área antes del lanzamiento. Creo que esa norma se había revisado, pero, bueno, han hecho repetir el penalti”, agregó Corberán.

Por último, sobre Stole Dimitrievski dijo que está muy contento por su rendimiento y por mantener la portería a cero: “Osasuna es un equipo con mucho centro y mucha altura. El dominio del área en situaciones de dominio aéreo ha sido extraordinario”.