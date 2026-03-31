Carlos Álvarez, el refuerzo de Castro para agarrarse a la salvación en el tramo final de competición

La victoria frente al Alavés en la que arrancó la explosión goleadora de Carlos Espí (mejor jugador de La Liga en el mes de marzo), supuso también la pérdida de Carlos Álvarez en forma de lesión muscula en el aductor.

Un mes ha estado fuera el sevillano, desde aquel 28 de febrero y todo apunta a que volverá a estar disponible este sábado en Reale Arena donde los levantinistas buscarán seguir sumando fuera de casa para hacer buenos los 4 partidos que el equipo lleva sin perder.

Los ocho puntos de 12 que ha sumando el equipo, permite que el club pueda soñar con la permanencia, que pasa por seguir con los mismo números que en el último mes de competición, que ha sido clave para agarrarse a esa permanencia.

Con el Oviedo colista a mucha distancia de la salvación, Levante, Mallorca, Elche, Alavés, Sevilla y Rayo, están metidos de lleno en la lucha por no descender, pero la mejor dinámica de sensaciones y resultados es sin lugar a duda la de los valencianos.

Es por ello que la recuperación de jugadores como Pablo Martínez y Carlos Álvarez, son un plus de energía para un equipo que no se rendirá mientras haya posibilidades, sabiendo además, que de todos los que van a pelear por no caer a segunda, tienen el mejor calendario posible.