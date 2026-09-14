Carbonell: "El nivel de exigencia y ambición es el mismo, pero hay equipos por delante"

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, aseguró que el nivel de exigencia del club no ha cambiado para sus primeros equipos masculino y femenino de cara a esta nueva campaña pero recordó que hay equipos que están por delante de ellos en presupuestos pese a haber aumentado el coste de ambas plantillas.

"La temporada pasada es histórica para el club, tanto para el masculino como para el femenino. Fue extraordinaria por los éxitos", recordó el directivo, en referencia a la Liga Endesa ganada por el masculino y a su presencia en la Final a Cuatro de la Euroliga así como del doblete de Liga Femenina y Copa de la Reina del femenino.

"El nivel de exigencia es el de la temporada pasada, exigencia, ilusión y ambición, a la máxima potencia, pero los escenarios nos sitúan en un punto. Hay una serie de equipos y de presupuestos que parten por delante nuestro", señaló Carbonell, que recordó que con el Fenerbahce serán el único club que dispute la Euroliga masculina y femenina.

En cualquier caso, señaló que el Valencia "es hoy mejor que la temporada pasada en este punto" y apuntó que han sabido solventar los problemas que han tenido en el mercado masculino, con la marcha del técnico Pedro Martínez y de varios jugadores de la primera plantilla, y en el mercado femenino, con un mercado con 'nuevas reglas' tras la aparición de la liga privada Project B y la nueva realidad económica de la WNBA.

"No ha sido un verano fácil o, al menos, tranquilo pero podemos estar contentos con la solidez que ha mostrado el club, creo que somos cada día un poco mejor y que ahora somos mejores que el año pasado a estas alturas y no hablo de temas solo deportivo", explicó Carbonell, que valoró que el club haya llegado a los 15.600 abonados y que desveló que el tope de 11.900 en el masculino se lo puso la entidad.

Además, se mostró muy contento del trabajo en pretemporada de lo nuevos técnicos, Xavi Albert en el caso del masculino y Javi Torralba en el femenino. En ese aspecto criticó "unas ventanas absurdas" de la FIBA que hicieron desplazarse a muchos jugadores nada más empezar la pretemporada y que a 10 días de jugar la Supercopa femenina solo haya entrenándose "5 jugadoras y media".

Carbonell dijo que las dos plantillas son más caras que las de la pasada temporada y que se han reinvertido las cláusulas que se han abonado en el masculino. "Pero somos un club deficitario, todo lo que ingresamos lo metemos en el presupuesto pero luego Juan Roig tapa las pérdidas con su aportación", recordó.

Además dijo que el traslado al Roig Arena ha permitido al club aumentar sus ingresos propios al potenciar algunas áreas de negocia que tenían y crear nuevas y se felicitó por el impacto en audiencia que ha tenido el nuevo modelo televisivo de la ACB aunque no suponga mayores ingresos directos.

El director general confirmó que negocian con la Euroliga para incorporarse al nuevo sistema de franquicias hacia el que evoluciona la competición y dijo que hay una negociación técnica propio "de una entidad que pasa a formar parte de otra" y que luego hay otra parte que acaba "con el voto" en un sentido u otro "de los otros propietarios".

"Nuestra voluntad es poder formarte parte pero hemos de estar a gusto con las condicione", subrayó.

Carbonell insistió en que la salida de Rubén Burgos del cargo de primer entrenador del equipo femenino era algo que vieron y sintieron las dos partes de manera paralela. "Surge de manera súper natural en una reunión con Esteban Albert y conmigo antes del playoff y después de ganar la Copa. Lo decidimos tras ese éxito y tuvimos claro que iba a ser independiente de lo que pasara (en la Liga)", señaló.

Además, desveló que en estos meses como parte de la estructura del club, Burgos ha sumado "tanto a la parte masculina como a la femenina".

"Va a estar un mes fuera de Valencia viendo estructuras deportivas, ha estado conmigo en Indiana y ahora está en Berlín. Hay que ver los clubes que tienen una parte femenina y masculina y que van por delante de nosotros para ver qué podemos coger en cuanto a la gestión", concluyó.