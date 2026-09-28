Cara y cruz para Valencia Basket: título en Supercopa y pinchazo en el estreno de ACB

Valencia Basket se impuso este domingo en la final de la Supercopa Endesa disputada en Torrejón de Ardoz (Madrid) al Innova-TSN Leganés en un torneo que supone el duodécimo título de la entidad y el primero del proyecto liderado por Javi Torralba desde el banquillo.

El renovado Valencia Basket sumó su cuarto título de la Supercopa LF Endesa al imponerse al por 76-64 al cojnunto madrileño gracias a una gran actuación coral, que estuvo liderada por la escolta Elena Buenavida.

Torralba solo contó con diez jugadoras del primer equipo durante los días previos a la disputa de la Supercopa, aunque dicho hándicap apenas se notó en la Supercopa. Superó con relativa comodidad al Casademont Zaragoza en semifinales (73-84) y repitió triunfo este domingo en la final ante el Leganés (76-64) para empezar la nueva temporada igual que acabó la pasada, con un título.

Derrota en ACB

El Ilerna Lleida se impuso este domingo al Valencia Basket masculino en el Roig Arena en la primera jornada de la liga ACB con claro protagonismo para James Batemon y Darius McGhee, que lideraron a su equipo con 23 y 21 puntos respectivamente y que frenaron el intento final de los ‘taronja’ de remontar.

El Lleida ya avisó desde el principio y trató de sorprender al conjunto ‘taronja’ con un ritmo alto desde el inicio con un inspirado McGhee, que firmó dos triples casi seguidos para liderar un parcial de 0-10 que obligó al técnico del Valencia Basket, Xavi Albert, a pedir un tiempo muerto con solo dos minutos de cuarto.

Valencia Basket se aferró al talento de TJ Shorts, que apareció en los últimos minutos con 6 puntos seguidos para mantener la igualdad y evitar que la distancia rival creciera (89-89, min. 37). Y si en un lado apareció Shorts, en el otro lo hizo de nuevo Batemon.

El exterior del Lleida anotó un triple lejano al que añadió 4 puntos más para tener un colchón de 4 puntos a falta de poco más de un minuto. El equipo ‘taronja’ trató de recordar distancias y de buscar los fallos en el tiro libre de su rival, pero el Lleida mantuvo la sangre fría para mantener su ventaja y sellar su asalto en el Roig Arena.