El Campeonato de España ha calentado el tartán para Valencia 2027

Tras tres intensas jornadas de competición en el Velódromo Luis Puig de Valencia, el Campeonato de España absoluto Short Track ha llegado a su fin, consagrando 12 nuevos campeones de España en distintas disciplinas.

Los atletas convirtieron la pista en un auténtico espectáculo, calentando el tartán para la gran cita europea de 2027: el Campeonato de Europa Short Track, que se disputará en la misma instalación del 4 al 7 de marzo, consolidando a Valencia como centro neurálgico del atletismo continental bajo techo.

Fátima Diame logró la victoria, su octava victoria, en la final de longitud del Campeonato de España y no apretó ni el puño. El triunfo, la medalla de oro, ya a solo dos de la legendaria Concha Montaner, le supo a poco porque necesitaba saltar un mínimo de 6,66 para acercarse al Mundial de Torun, para estar las 16 mejores. La valenciana se impuso con una marca de 6,62. La medalla de bronce fue para otra atleta de valencia, Evelyn Yankey, que saltó 6,35.

En la final de salto con pértiga femenino, el podio quedó reservado a las únicas tres atletas que fueron capaces de superar los 4 metros. El título fue para la líder del año, Mónica Clemente, que se elevó hasta 4.35 m. Miguel Gómez se proclamó campeón de España con un lanzamiento de 19.07 m, superando sus marcas previas y liderando la temporada. Este título supone su primer oro en short track, tras haber logrado bronces en 2023 y 2024 y la plata en 2025.

La final de triple salto femenino un concurso con múltiples marcas de temporada y un podio muy ajustado. María González se proclamó campeona con 13.36 m, mejorando el bronce logrado en la pasada edición.

La final de 1500 metros femenino se resolvió en un desenlace vibrante tras una carrera de progresivo endurecimiento. Desde los primeros compases, la líder del año y campeona de los 3000 m, Marta García asumió la responsabilidad, imprimiendo un ritmo fuerte de forma paulatina para ir seleccionando el grupo. Tras ella se situaron las principales contendientes: Naima Ait Alibou, Carla Masip, Lorena Martín, Elena Martín y Claudia Gutiérrez, todas atentas a cada cambio de intensidad.

En categoría masculina, Mariano García se impuso con 3:43.81, logrando así su primer título de campeón de España de 1500 metros. Adrián Ben se hizo con la medalla de plata con 3:44.40, mientras que Carlos Sáez completó el podio con el bronce en 3:44.26.

Las dudas crecían cada año a la espalda de Eusebio Cáceres, uno de los mayores talentos que ha dado el atletismo español pero un atleta maldito que siempre se quedó a las puertas de una gran medalla en todos los campeonatos: cuarto en los Juegos Olímpicos, cuarto en el Mundial y cuarto en el Europeo.

Los últimos años no habían sido buenos pese a que peregrinó hasta Madrid y Guadalajara en busca de la solución. La sorpresa llegó en casa, en el Luis Puig de Valencia, después de volver a Onil y vestir de nuevo con los colores del Colivenc. El alicantino se impuso en la final de longitud con un salto de 8,19, su mejor marca de siempre bajo techo, la octava mejor marca mundial del año y un pasaporte para el Campeonato del Mundo de Torun (Polonia) del 20 al 22 de marzo.