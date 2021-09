Las urgencias se apoderan del Levante UD

La situación en el Levante UD está en un punto de urgencia, urgencia de sumar de a tres, algo que no sucede en la presente temporada durante las 6 primeras jornadas y que lleva un acumulado de las ocho ultimas jornadas de la temporada pasada. La derrota de este martes en el Ciutat de Valencia a manos del Celta de Vigo ha sido quizá la más dura por el contexto, por ser en el Ciutat de Valencia y ante un rival que solo había sumado un punto en las primeras cinco jornadas. Una situación que ahora mismo pone en un brete al técnico de Silla, con pitos generalizados en la grada ya en los dos últimos encuentros, Rayo y Celta de Vigo.

Factores en contra

Las victorias no llegan a pesar de haberla tenido cerca en, sobre todo, tres encuentros, el primero ante el Cádiz donde empatan los locales en el 96 de partido, el Real Madrid con un palo que suponía el 4-2 a pocos minutos del final del encuentro y el del Rayo Vallecano con gol de los madrileños en el último minuto del partido. La realidad es la que es y a pesar del respaldo público que Quico Catalán mostró sobre Paco López la situación parece, cuanto menos, complicada.

Son muchas las circunstancias que están jugando en contra de los granotas, lo errores individuales en defensa que han supuesto puntos, la falta de puntería, ante el Celta Roger falló lo infallable a boca de gol y un penalti detenido por Dituro, y las lesiones, que se acumulan además en una zona especifica, el centro del campo donde no ya han caído, Campaña, Bardhi, Malsa, Vukcevic o De Frutos ademas de todavia no poder contar con tu fichaje estrella de la temporada, Roberto Soldado, que podría reaparecer tras el parón de octubre. Además, el equipo no encuentra un sistema de juego estable que le haga creer en la superación a pesar de los contratiempos.

Calendario exigente antes del parón

Se da esta tormenta cuando, antes del parón de octubre quedan dos partidos por jugar y además más allá del Ciutat, ante el FC Barcelona en el Camp Nou y el RCD Mallorca de Luis García Plaza en Son Moix, dos partidos altamente exigentes donde, si no se quiere pasar a alerta máxima se han de "rascar" puntos.

La situación es la que es, 4 puntos en tabla, decimocuarto en tabla clasificatoria y a un punto de poder caer a zona de descenso aunque con sumar 3 puntos podría colocarlos en la zona media de la clasificacióm. Con Paco López frente a todos intentará revertir la situación antes de que a pesar de la "plena confianza" que dijo Quico Catalán pierda la palabra plena para mas tarde perder confianza.