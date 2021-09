La tensión se apodera del Levante UD

Puede ser en Mallorca, ante el equipo de Luis García Plaza, ex del Levante donde el conjunto granota pudiera llegar a la cifra de 16 partidos consecutivos en La Liga sin ganar (los 8 últimos de la pasada temporada mas los 7 de este arranque) superando la marca de Juan Ramón López Muñiz cuando fue destituido para que llegara Paco López. Una situación que en las dos últimas jornadas ha empeorado al caer ante el Celta de Vigo en el Ciutat de Valencia y este domingo ante el FC Barcelona por tres goles a cero.

Mallorca antes del parón

Se da la circunstancia de que tras el partido en Son Moix habrá parón por compromisos internacionales y por lo tanto quince días para tomar, si tuviera que hacerse, decisiones propias de esta situación donde en el fútbol siempre se toman contra el que manda desde el banquillo, Paco López.

Situación complicada

El clima se ha enrarecido mucho más de lo que ya estaba y desde el entorno de los blaugranas ya se habla de una posible sustitución en el entrenador como solución a una deriva que en el Campo Nou se hizo aún mayor con datos preocupantes ya que hasta el minuto 80 el cuadro granota no había efectuado ningún tiro hacia la portería de Ter Stegen. Una derrota que ha escocido no solo en el entorno también el seno del equipo donde el propio técnico de Silla afirmó en sala de prensa que "hemos estado muy mal. Desde la jugada del penalti (min.5), el Barça ha sido muy superior y nos hemos equivocado en absolutamente todo, en el planteamiento, en la alineación, en ejecutar el plan. Ha sido de las peores primeras partes que le he visto al Levante en estos cuatro años que llevamos" aun que el propio Lopez que "hay que creer en lo que hace el equipo y seguir insistiendo en mejorar".

"Apoyo total"

A priori, si atendemos a las palabras de hace dos semanas del presidente Quico Catalán, Paco López tiene apoyo de la directiva levantinista, “tiene el respaldo máximo por parte del club, que nadie lo ponga en duda y quien diga lo contrario miente. Como estas y muchos peores que estas, ya las hemos vivido. Que nadie ponga en boca de este club esas dudas. La confianza en Paco y en esta plantilla es máxima y lo hemos demostrado con hechos y no con palabras” sentenciaba el pasado 15 de septiembre Quico Catalán. Un apoyo que veremos si cambia debido a los 4 puntos de 21 posibles y transitar en la decimoséptima posición a un punto del descenso.