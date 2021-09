Paco López: "El equipo cree en lo que hacemos el cuerpo técnico"

Mañana en el estadio Ciutat de Valencia el Levante UD tendrá otra oportunidad de romper la racha negativa de trece encuentros sin ganar. El rival será el Celta de Vigo a partir de las 2200 horas.

Confianza del equipo en el cuerpo técnico

Hace poco era el presidente Quico Catalán quien expresaba su confianza en Paco López. Hoy el entrenador granota afrmaba que "yo veo al equipo muy bien emocionalmente. Entrenando les veo fenomenal y no noto esa ansiedad. Yo les veo cada semana y te soy sincero. Les veo entrenar y veo un grupo que cree en lo que hacemos, y lo digo sinceramente no porque quiera colgarme ninguna estrella en el trabajo del cuerpo técnico. Y cuando ves que un equipo cree en el trabajo del cuerpo técnico y tiene esa implicación y compromiso en lo que hacen antes o después tienen que llegar los resultados. Mi mensaje siempre ha sido el mismo. Estoy tranquilísimo y sé y estoy convencido que van a llegar los resultados como lo he estado en otras temporadas.

Repaso a la enfermería

Hoy se ha confirmado la lesión de Malsa. Una baja más para Paco López. El técnico ha hecho repaso a la enfermería. "Melero en principio las pruebas han salido bien. Está bien. Notó una pequeña molestia por la acumulación de partidos y el otro día no quisimos arriesgar. Se acentuaron en el último entrenamiento esas molestias y decidimos no arriesgar.. Miramón está bien. Se quedó fuera por la paternidad. Está perfecto. De Frutos está bien. En principio podemos contar con él. Soldado y Campaña siguen en periodo de recuperación. Hoy nos han aparecido las molestias de Malsa. Las pruebas no han sido positivas pero veremos la evolución. Bardhi sigue progresando con sus problemas musculares. Toco madera para que no haya ninguna lesión muscular más".

Sobre el rival. el Celta

Y del rival de este martes en el Ciutat afirmaba que "yo no sé cómo vendrá el Celta a nivel emocional. Pero te puedo decir que es un gran equipo, con mucho talento. Con balón son muy precisos y tienen a gente muy buena. Están encajando mucho y no están en un buen momento en cuanto al equilibrio. Es un rival herido, pero con mucho talento. Eso lo hace mucho más peligroso. Espero un partido muy difícil".