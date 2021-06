Paco Roig: "Para que Lim se vaya no hay que volver a Mestalla"

Para Paco Roig da la sensación que no pasan los años. Fue presidente del Valencia desde 1994 a 1997. Con él se despertó la ilusión en una afición que parecía adormilada pese a los buenos resultados de la era Tuzón. Sin pelos en la lengua nos recibe en su despacho profesional para recordar aquellos años en nuestra sección "Álbum de cromos".

"A mi nunca me ha gustado en fútbol, a mi me ha gustado el Valencia CF. El fútbol es para tener pasión. Sin pasión para mi no hay fútbol. Yo no entiendo lo que es el juego bonito. Para mi el juego bonito es que gane tu equipo" afirma cuando se le pregunta si a día de hoy, con 82 años, sigue viendo fútbol.

Recuerda sus primeros años como aficionado. "Siempre hemos sido del Valencia CF. Mi padre era del Valencia y me acuerdo de la primera vez que fui a Mestalla, que jugaba Gorostiza. Tendría 4, 5 o 6 años. A Mestalla iba mucho con mi padre. Mi padre era un fenómeno. Siempre parábamos en la puerta de Mestalla".

Con los años, en 1994, aquel niño apasionado del Valencia se convertiría en su presidente. "Fue muy bonito llegar a la presidencia. Hice lo que debía de hacer. Me equivoqué porque me lleve al consejo de administración más hijos de... no podían ser. Incluido Manuel Llorente, que es multimillonario ahora. Ese es el que me mató a mi. Tu cuñado hizo suspensión de pagos, Manolo Llorente. Y tú te has hinchado a ganar pasta. Un día escribiré yo un libro de como se hace una fortuna sin trabajar y te nombrare, Manolo Llorente. ".

Y es que cuando Paco dimite de la presidencia, Pedro Cortés es nombrado nuevo presidente pero con Manuel Llorente como consejero delegado. "A mi no me tiraron, yo me fui. Cuando me sacaron los pañuelos ya me iba. Pero yo detrás tenía un avispero. Tenía un tal Enrique Roig, Buah!!! Yo no he visto una persona más mala. Yo tenía gente que te mordía. A mi me tiraron los que yo tenía alrededor" - sentencia Paco Roig afirmando que fue "traicionado por sus propios compañeros". "Que me digan a mi que hice yo que fuera mentira. Quería un equipo con mucho valencianismo, que la gente lo sienta. Yo me equivoqué en no comprar cabeceras de periódicos. No periodistas, medios de comunicación".

En consonancia con ese deseo de traer a los mejores futbolistas, durante el mandato de Paco Roig llegó Romario. Aunque en una etapa menos brillante que la que tuvo en el Barcelona. "Romario fue amigo mio. Es el mejor jugador que ha pisado Mestalla junto a Pepe Claramunt. La pena es que no tuvo un presidente que comprara cabeceras (periódicos). Si hubiera estado en el Madrid lo hubieran puesto por las nubes. Aquí dicen que iba a jugar a fútbol playa y es verdad pero Camarasa, que es mi amigo, montaba a caballo y nadie decía nada. Se lo cargaron y le tenían que haber hecho la ola. Para morirse".

También fue suyo el fichaje del entrenador Parreira. El brasileño venía de ganar el mundial con su selección aunque con el paso de los años, Paco Roig reconoce que fue un error traerlo a Valencia. "Me equivoqué con Parreira porque aquí tenía que venir gente a currar y Parreira vino a pasearse. Pero trajimos a gente importante, no como ahora, que traen a "chicha, nabo y llimoná" y la prensa los apoya".

Insiste el ex presidente del Valencia en hablar de la actualidad al afirmar que "el entrenador del Mestalla, Óscar Fernández, que no ha ganado un partido ¿este que pasa? ¿tiene que ver algo sexualmente con el fulano este que tenemos de presidente? nadie dice nada. No tengo nada contra este hombre, solo digo que es un mal entrenador".

Y llega el momento de hablar del actual presidente. Para Paco Roig "este que tenemos ahora , el fenómeno (Murthy) gana dos millones y medio. Paco Roig era un ladrón y yo ganaba el 1% del presupuesto. Y este con dos millones y medio y no tiene ni p... idea de fútbol. Sabe de restaurantes. Va a restaurantes y lo sacan a brazos. Hizo unas declaraciones diciendo que el Valencia sería campeón de liga dentro de 10 años con la academia. Me moría de vergüenza. ¿Con que academia? ¿Con la de castellano?

Tiene claro el ex presidente que la única solución es la salida de Peter Lim. "La única forma de que el Valencia salga es que los chinos se vayan. Os imagináis donde quiero que se vayan...los chinos se tienen que ir. Para que se vayan los chinos, los valencianistas no tienen que volver a Mestalla. Que se traigan un barco y que vengan los chinos, pero los valencianistas tenemos que estar en casa y mirarlo por televisión. Esto es una tomadura de pelo. La más grande del mundo. De un señor que ha venido a llevárselos y el que tiene aquí que es un bien pagado y no tiene ni p... idea de fútbol. Que nos ha denigrado diciendo que nos callásemos, ha tirado a las peñas del local que les hizo Paco Roig. No hay que volver".

El propio Paco Roig acudió a la manifestación que congregó a más de cinco mil valencianistas pidiendo la marcha del máximo accionista. "En la manifestación hubo dos que me dijeron a mi que yo no podía estar ahí porque había ganado mucho dinero con las acciones. A mi el señor Camps, otro figura que ha arruinado al Valencia, me tuvo 5 horas para decirme que tenía que vender las acciones. Yo quería más pasta que 200 millones y estuve 6 o 7 meses sin saber de ellos".

Recuerda el momento en que tuvo que vender su mayoría accionarial a Juan Soler. "A mi me dijeron de parte del presidente Camps que tenia que vender a 178.000 pesetas la acción. Y les dije que si y ya está". Ahora mantiene solo 90 acciones: "me llamó el de libertad VCF y le dije que me parecía bien agrupar. Pero yo no quiero nada. Solo que el Valencia triunfe y que se vayan los chinos".

Volviendo al pasado, con Luis Aragonés de entrenador el Valencia que él presidía estuvo a punto de ganar la liga. "Tengo la espina clavada de Luis Aragonés, que yo le trate de p... madre y él a mi muy mal. Me fui a su casa a preguntarle qué había hecho yo mal. Luis Aragonés se llevó pasta negra de aquí. Yo le di pasta negra y después salió José maría García a contar mentiras. 80 millones de pesetas, lo que yo vendí de Molina. Lo que yo digo va a Misa".

De esa misma época fue el fichaje de Mijatovic que más tarde pagaría su cláusula de rescisión para marcharse al Real Madrid."A Mijatovic le hice un contrato nuevo por 10 millones, que es lo que él me dijo, y a los 6 o 7 meses sube la televisión y él se va porque el Madrid le paga el doble o el triple. Se fue porque le daban más pasta".

Y al respecto de esa Superliga que pretendía crear el Real Madrid junto a otros clubes españoles y europeos afirma que "con la Superliga. salen todos los que tiene comprados Florentino y dicen que los de la UEFA están comprados. ¿Y un presidente del Real Madrid que se llevó 1700 millones por hacer un agujero en Almansa o en Tortosa? ¿eso que es? eso no lo dice nadie. El Real Madrid es el que manda en el fútbol".

Del los problemas con el nuevo estadio, Paco Roig culpabiliza a la difunta alcaldesa de Valencia Rita Barberá. "La culpa del estadio la tiene Rita Barberá. Tenia la obsesión de traer la Copa de Europa y ella presidirla. Me ofrecieron los terrenos y les dije que yo no iba a hacer un campo nuevo. El que tiene es suficiente. Ellos cogen a Soler y hace la cagada más grande del mundo. fui a ver las obras del estadio. Me llamó mi hermano Fernando para preguntarme lo que me parecía. Y le dije: "a mi me parece una caguerá como una torre". Al final se tendrán que quedar en Mestalla y vender el otro".

Y vuelve a insistir en los actuales problemas del Valencia. ¿Cuánta pasta se habrá llevado el chino de los huevos este? ¿cuánta pasta y nadie decís nada y todo el mundo callado? Ojalá este entrenador nuevo (Bordalás) vaya mejor, pero el Valencia lo veo un desastre. Y el que tenemos de presidente es un bien 'pagao' y un caradura. Es para morirse. Qué vergüenza".

Aún así reconoce Paco Roig que le gusta el nuevo entrenador valencianista. "Bordalás siempre me he gustado. Soy del estilo bronco y copero. Este no puede ser más bronco. A mi me gusta. Es el estilo que yo he visto del Valencia de toda la vida".

Sobre el reciente triunfo del Villarreal en la Europa League afirma que "mi hermano se merecía ganar con el Villarreal. Hace muy bien las cosas. Y el Valencia las hace muy mal".

Insiste que para cambiar la propiedad hay que poner dinero "A Martín Queralt le respeto pero hay mucha gente que va con él que me da angustia. No han puesto ni un duro. Yo no los voy a poner porque no los tengo. Si los tuviera tampoco porque no tengo edad. A mi que me borren. Pero Lim tiene que salir. Lim es un prepotente. Y al de aquí le importa un huevo el Valencia". Insiste en que la única salida es "a Lim, o le ponemos la argolla en el cuello y que no vaya nadie a Mestalla o no hay solución. Entonces lo pondrá a la venta. Primero hay que apretarle para que quieran vender".