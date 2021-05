José Bordalás: "Queremos recuperar el ADN del Valencia"

La rueda de prensa comenzaba con un aviso del presidente. Reconocía Anil Murthy que "el club le va a dar todo el apoyo pero nos enfrentaremos a realidades económicas similares a las de la temporada pasada".

Preguntado acerca de si el objetivo que se marca es volver Europa, el alicantino afirmaba que "el objetivo es que el aficionado salga satisfecho de Mestalla, del equipo. Queremos ver un equipo que compita. A partir de ahí todo requiere un periodo. Cuanto antes nos pongamos a trabajar y el equipo recupere sus señas de identidad tendremos posibilidades de ser competitivos y dar días de alegría a nuestra afición. Tenemos que recuperar el ADN del Valencia y el estatus que le corresponde en el fútbol español".

Acerca de lo que le sucedió a Javi Gracia no ha querido hablar pese a que muchas de las preguntas iban en ese sentido. Eso si Bordalás avisaba que "yo no voy a poner mi cargo a disposición de nadie. Yo vengo aquí a trabajar y a hacer un equipo competitivo. Que ocupe el lugar que merece y me adaptaré a las posibilidades del club o de la plantilla. Si hay que sacar jugadores por necesidad trabajaremos para incorporar jugadores con ilusión y competitivos". A la vez que era rotundo al afirmar que "siguen hablándome de la temporada pasada. No habló del pasado. Nunca lo voy a hacer. Veo que son muy pesimistas, yo no lo soy. Vengo aquí para intentar mejorar al Valencia CF. Estoy convencido. Me gustan los retos. Vengo a intentar mejorar la temporada. Se necesita incorporar jugadores en puestos específicos para que le den un salto de calidad y a partir de ahí soy optimista".

Al respecto de su participación en la confección de la plantilla afirma que "No puedo decir nada públicamente del proyecto. Nos tenemos que sentar y trabajar de manera consensuada para analizar las necesidades del equipo con respecto a la temporada anterior. Hemos hablado de temas de los que no puedo hablar. Conozco la plantilla, el proyecto, las necesidades que se tienen y poco a poco lo consensuaremos todo". Palabra consenso que también empleó el propio Anil Murthy.

Y sobre la entrada y salida de futbolistas destacaba que "hay jugadores que van a seguir sí o sí y puede haber alguno que pueda salir siempre y cuando la oferta sea interesante y muy importante para el Valencia CF. No te puedo decir los jugadores que van a seguir sí o sí, pero os los podéis imaginar".