Anil Murthy: "Hay mucha gente que quiere mostrar sus sentimientos y frustración con la temporada"

Ha sido justo antes de partir a Sevilla donde juega el Valencia esta tarde. El presidente Murthy ha demostrado no entender o no querer entender nada del espíritu de la manifestación del pasado sábado al afirmar que "lo he visto por televisión. A miles de personas en Mestalla. No me sorprendió. Hay muchos valencianistas en esta ciudad y hay mucha gente que quiere mostrar sus sentimientos y su frustración con esta temporada. Hay que sacar algo positivo, que es que hay mucha gente que sigue con su amor por este club"