Edu Albácar: "Bordalás es ideal si el Valencia busca volver a ser el equipo que fue"

Para Edu Albácar "es un entrenador que se gana la confianza del jugador y hace que se comprometa al máximo. Durante estos años he visto cierto linchamiento hacia Pepe por su caracter y eso no ha que negarlo. Él es impulsivo y vive mucho los partidos".

Respecto al Valencia afirma que "últimamente me ha dado un poco de pena porque yo al Valencia siempre le he visto como un equipo de Europa, de los buenos y esa imagen la ha perdido. Creo que necesita un cambio radical, confiar un entrenador y darle un buen proyecto. Yo creo que Pepe puede devolverle esa imagen. Seguro que va a enchufar a los jugadores. Él te exprime y saca el máximo rendimiento al jugador".