Paco Roig en esencia

El ex presidente del Valencia carga, de nuevo, contra Lim

Y subió el pan, algo habitual en el que fuera presidente del Valencia Paco Roig cada vez que habla. En esta ocasión lo ha hecho para cargar de nuevo contra Meriton, en la persona de Lim y Murthy a los que se ha referido a la pregunta de si volvería a hacer con las riendas del Valencia "no sé, a las mías no. Estoy muy abuelo. Si estuviera joven, a lo mejor hacía otro equipo para tirarlos a estos (Meriton y Peter Lim), de Burjassot o donde sea. Es una vergüenza".

Paco Roig también se ha referido a la situación de Ferran Torres y su, todavía, no renovación con el Valencia, aprovechando dicho aspecto para mandar un nuevo dardo a la propiedad, "Con el de Foios (Ferran Torres) lo tenía más claro que el agua. Siempre he pensado que se parecía a Cryuyff. Para mí es una vergüenza total. Lo conozco, es de Foios, soy de Poble Nou. Supongo que se ha escapado porque no es de Portugal".

El ex mandatario valencianista no rehusó ningún tema candente de la actualidad de los de Mestalla en este caso con Ezequiel Garay y su no continuidad "Un club normal cuando un tío está lesionado, lo renueva. Eso ha pasado toda la vía, pero estos son especiales. Estos para renovarlo tendría que ser portugués".

No es la primera vez, ni por lo visto, la última que Paco Roig, "El Tronaor" seguirá criticando explicitamente la gestion de Meriton a los mandos del Valencia