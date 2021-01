Paco López se defiende en el caso Morales

Ya alcanza nivel culebrón todo lo que acontece y sigue aconteciendo con la renovación o no de Morales por el Levante UD. Desde una de la partes se ha deslizado que Paco López sería uno de los principales causantes del, ahora mismo, no del madrileño, debido a su no confianza en el futbolista en el futuro. Algo que ha querido zanjar el técnico de Silla en la rueda de prensa previa al partido ante el Fuenlabrada. "Entiendo del interés sobre todo para el aficionado porque Morales es de los jugadores más importantes de la historia del Levante. Yo he tenido innumerables conversaciones con Morales y no me consta que el aspecto deportivo sea una de las grandes preocupaciones del jugador para no renovar. Es una cosa entre el jugador, su agente y el club" aseguró el entrenador granota que fue repreguntado al respecto, siendo igual de claro, "a mí nunca me ha manifestado que el aspecto deportivo sea una de sus grandes preocupaciones para no renovar. En estos temas, los mensajes... sólo puedo transmitir lo que me dice el jugador".

A todo esto son muchas las reuniones que se mantienen entre todas las partes, reuniones que solo podrían ser solventadas por Quico Catalán, presidente del Levante UD que ha dejado llegar este asunto hasta limites que no deberían, si Quico dice que sí a los dos años de Morales, todo esto se hubiera ahorrado y no estaríamos viviendo un nuevo culebrón con un histórico de la historia del club blaugrana