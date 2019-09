Mateu Alemany: "Lo que era una oferta del Atelti por Rodrigo hoy ya no es una oferta. Por eso ha vuelto con el grupo"

Además sobre la posibilidad de que juegue el sábado añadía que "cuando un jugador entiende que está próxima su salida es normal que se proteja. Como todo lo que se dijo no se ha concretado en una oferta concreta, Rodrigo habló conmigo y quería prepararse. Él no se veía fuera de la convocatoria el sábado. Por circunstancias que no tienen que ver con el Valencia, la opción del traspaso de Rodrigo ya no está sobre la mesa. Pero no puedo garantizar que vaya a estar aquí el 2 de septiembre. Hoy en día no se puede hacer esa afirmación habiendo cláusulas de rescisión. El Atletico había hablado con Rodrigo. Me lo confirmó el propio Rodrigo. Pero no había acuerdo con él y creo que él no tenía decido marcharse. El futbolista no ha pedido salir".

Si finalmente saliera Rodrigo la pregunta es saber quién elegirá su sustituto. Mateu Alemany era rotundo al afirmar "existe un pacto según el cual no puede venir ningún jugador al club que no tenga el consentimiento del área técnica. Así ha sido, así es y así va a seguir".

Y respecto al futuro del propio director general y preguntado sobre la cláusula de seis millones que debería pagar si decidiera dimitir, añadía que " Si Lim o la gente no confiara en mi trabajo... a Palma de Mallorca. No tiene nada que ver con situaciones contractuales. Sin confianza no se puede estar y se arreglan las salidas. Nunca me planteé dimitir"

Aunque sí reconocía un cambio de modelo antes de la reunión de Singapur. "más que un cambio de modelo, el propietario se involucra mucho más en el mismo. Antes aceptaba las decisiones y ahora es mucho más activo. Eso produce muchas veces confusiones cuando las cosas funcionaban de una manera y ahora hay que ajustarse a otras circunstancias"