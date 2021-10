Javier Pereira: "El Atleti es un grande que compite como un humilde"

El Levante necesita conseguir su primera victoria después de 18 partidos sin hacerlo. El rival para obtenerla no es el mejor posible, el Atleti. El técnico del Levante Javier Pereira reconocía, sobre el Atlético de Madrid, que "el Atleti es un equipo campeón como viene demostrando no solo en España sino también en Europa. Es uno de los favoritos. Es un grande que compite como un humilde. Se arremanga siempre en cualquier campo compite al cien por cien. Además de la calidad de sus jugadores tiene un plus añadido con el carácter que le mete su entrenador".

Necesidad de la primera victoria

Sobre la necesidad imperiosa de conseguir esa primera victoria comentaba que "aquí no hay ningún título particular. Para mi a nivel personal cuando llegue me alegraré por los jugadores que son los que más lo desean. Yo prácticamente acabo de aterrizar y ellos son los que lo están sufriendo desde hace tiempo. En el momento que llegue, el merecimiento y el protagonismo va a ser para ellos. Lógicamente cualquier equipo con esta dinámica necesita esa victoria para romper y que se vean las cosas de otra manera. No sabemos cuando va a llegar pero ojalá sea mañana".

Baja de Melero

El Levante no podrá contar ante el Atleti con Gonzalo Melero. El parte médico oficial confirmaba que el jugador "ha sido sometido a diferentes pruebas médicas que han determinado que el jugador sufre una lesión muscular de Grado 1 en el isquiotibial izquierdo. El jugador queda pendiente de evolución".

Y sobre la posibilidad de que Bardhi juegue ya de titular reconocía que "es un jugador diferente que te da un salto de calidad en el centro del campo. Cuando hay jugadores de ese tipo en el campo aparecen las conexiones y nuevas relaciones entre los jugadores. Solo ha jugado 45 minutos pero es verdad que entre él y Malsa le dieron otro aire al equipo. Si está en condiciones, no sé si para aguantar todo el partido pero lo que si está claro es que es un jugador importante para el equipo".