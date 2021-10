Javier Pereira: "Cuando te llaman es porque todo no es de color de rosa"

El nuevo entrenador del Levante UD pasó por los micrófonos de Onda Deportiva Valencia. Su debut con el conjunto granota se produjo ante el Getafe aunque no pudo ser con victoria. Ante el Sevilla tendrá una nueva oportunidad de acabar con la racha de partidos sin ganar "se lo he dicho a los jugadores. Esa ansiedad hace que los jugadores no se sientan cómodos, no se encuentren tan confiados, que la pelota queme en los pies. De todas formas lo que hiciste ayer no vale para mañana. El equipo tiene capacidad para ganar partidos y están en primera porque se lo merecen, son jugadores de primera división" afirma Javier Pereira.

Ganar en el Sánchez Pizjuán

El entrenador levantinista habla de ansiedad, algo que puede cambiar si se consigue una victoria ante el Sevilla: "nuestra mentalidad es ir a ganar el partido. Mientras la pelota ruede hay esperanzas. Tenemos que ser valientes, no locos pero sí valientes y tener determinación. Si ganamos un partido puede ser el punto de inflexión".

Su llegada al Levante

Reconoce que su llegada al Levante en sustitución de Paco López se produce por esa racha negativa: "cuando sale un entrenador es porque algo está pasando. Había una tendencia y había que buscar un revulsivo. Cuando te llaman no es porque todo sea color de rosa. Te llaman para sacarlo porque está en una situación complicada. ¿La situación es peligrosa? no aunque no podemos permitirnos el más mínimo desliz y tenemos que reaccionar porque la liga está muy igualada. Tenemos que afrontar el reto".

Recuperar lesionados

El nuevo entrenador granota sabe de la importancia de ir recuperando futbolistas lesionados y afirma que "muchas veces los entrenadores caemos porque no hemos podido utilizar nuestros mejores jugadores. En ese proceso estamos, en el de recuperar a esos jugadores que le den eficacia al trabajo que estamos haciendo. Para un equipo de perfil medio como el Levante es fundamental la disponibilidad de esos jugadores".

El reto de ser primer entrenador

Aunque tiene un amplio currículum en los banquillos entre España, Inglaterra y China, como primer entrenador su trayectoria es más exigua. Sobre si cambia mucho el papel de ser segundo entrenador a primero reconoce que "lo único que puede cambiar es que la última decisión la tienes tú. Yo no he sido un segundo entrenador de esconderme. Yo como segundo siempre me he sentido parte de los éxitos y fracasos. Mi trato con la plantilla es el mismo sea primero o segundo, lo único que cambia es el foco mediático. Pero quizá me sienta más seguro en este momento de mi vida".

Sus inicios como entrenador

Antes de llegar a los banquillos de forma profesional, Javier Pereira tenía la plaza de funcionario en la Seguridad Social. "Yo era muy buen estudiante. Empecé varias carreras pero el fútbol me quitaba mucho tiempo. Me preparé las oposiciones a nivel nacional y aprobé... fue una desgracia (rie) porque sabía que no era lo mío eso de estar en un despacho. Iba contracorriente. Yo tenía que perseguir el sueño que tenía, yo era un hombre de deporte. Compaginaba mi plaza de funcionario con entrenar. Hasta que entrenando al Badajoz, con Javier Tebas de jefe, me dijeron que tenía que pedir una excedencia. Luego llegó lo de ser segundo de JIM en Salamanca en segunda división y ya me dejé lo de funcionario".