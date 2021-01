Hoy venía pensando en... las declaraciones de Javi Gracia

Hoy con Leleman venía pensando en… las palabras de Javi Gracia. Que al igual que no me gustó aquello de “nos sirve para seguir sumando” tras el empate ante Osasuna, tampoco me gustó oir ayer que “el Metropolitano no era el campo más propicio para recuperar puntos perdidos”.

Partiendo de la base de que puede llevar razón, creo que la mentalidad de un técnico ambicioso debe ser distinta. Lejos de resignarse con un “no era el campo más propicio” debe pensar que su equipo puede ganar a cualquiera. Me sonó un poco a resignación. Esa que tiene desde que comenzara la temporada tras el engaño de Meriton en el mercado de fichajes.

Es verdad que por desgracia la liga del Valencia no es la de ayer. Ayer el Valencia se enfrentaba al, posiblemente, futuro campeón de liga. Y hoy por hoy esa no es batalla para los valencianistas. Da rabia. Mucha. Porque si el equipo hubiera seguido creciendo tal vez si lo fuera. El Atleti lo ha hecho en los últimos años y cuando parecía que el Valencia podía hacerlo… apareció Meriton para quitarnos el caramelo de la boca.

Y ahora llega la Copa. Ante el Sevilla. Yo soy de los de no renunciar a ninguna competición pero visto como está la situación, lo del fin de semana ante el Elche sí es una verdadera final. Por eso tengo dudas sobre lo que debe hacer Gracia: si alinear a los mejores o a la unidad B. Porque puede que con los mejores no te dé y luego te arrepientas de no haberles dado descanso cuando juegues ante los ilicitanos.

Sea como fuere este es el Valencia que nos toca vivir hoy en día. Y aunque lo sepamos, no me gusta que su entrenador nos recuerde que no estamos al nivel de los grandes. Como diría un amigo mío… “no fa falta”.