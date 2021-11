Hoy con Léleman venía pensando en... la España de Luís Enrique

Hoy con Léleman venia pensando en… la España de Luís Enrique que tan brillantemente ha conseguido su plaza para el Mundial de Qatar. Bueno la España de Luís Enrique o la de todos.

O la de Gayá y Soler. La de los dos valencianistas convertidos en buque insignia de nuestro Valencia y sobre los que tiene que girar el proyecto de futuro. De ahí que sea tan importante renovar a ambos cuyos contratos finalizan en 2023.

Reconozco que yo soy de los que tenía muchas dudas de la España de Luís Enrique. Es verdad que todos tenemos un entrenador dentro y por tanto un seleccionador nacional. Es habitual el debate que se genera cada vez que el seleccionador da una lista de convocados. Nunca llueve a gusto de todos y menos si no van futbolistas de tu equipo. Tal vez por eso, por la ausencia de jugadores del Real Madrid, las críticas fueron más feroces que de costumbre. Pero Luís Enrique ha conseguido tapar muchas bocas y devolver la ilusión en la selección.

No me gustan ni sus formas ni sus modales, pero hay que reconocer que de fútbol, como él dijo, sabe más que todos nosotros. Por eso es el seleccionador nacional. Ha conseguido rejuvenecer la selección, dotarla de futbolistas con calidad y comprometidos que darán por él y por España hasta la última gota de sudor. Ha sabido sobreponerse a lesiones y bajas importantes y ha hecho que España vuelva a creer en su selección, que se vuelva a enganchar como demostró ayer un estadio de La Cartuja lleno hasta la bandera.

España no ha fallado. Desde 1974 no falta a un Mundial y esta vez no iba a ser menos. Con Soler y Gayá y alguno más, como Guillamon, que pueda llegar a ese Mundial. Y queremos que esa sea la representación valencianista no solo en Qatar sino muchos años más…