Hoy con Leleman venía pensando en... la elegancia de Bordalás al reclamar fichajes

Hoy con Leleman venía pensando en… la elegancia de Bordalás a la hora de reclamar fichajes. Que lo ha hecho hoy en la rueda de prensa previa al primer partido de liga.

Porque lo ha hecho pero sin levantar la voz, sin estridencias, sin hablar de engaños. Ha reconocido que le gustaría tener ya esas caras nuevas a la vez que habla de la buena sintonía con Peter Lim que dio luz verde a esos refuerzos. Pero que el mercado es complicado.

Las frases “claro que confió en que van a llegar los refuerzos” y “obviamente no me esperaba comenzar la liga con un solo refuerzo” denotan que no se ha cumplido con lo hablado cuando llegó. Pero aún con todo eso habla de la “buena sintonía” con el dueño. Tal vez otro a estas alturas, a un día de empezar la liga y a diecinueve del cierre de mercado hubiese sido más contundente. Bordalás prefiere esperar y ser cauto.

Es más que evidente que el equipo necesita refuerzos. Como también lo es que a estas alturas ya debería tenerlos a su disposición. Pero ir al mercado buscando cesiones sin opción de compra obligatoria no es que lo haga difícil, es que lo hace casi imposible. O tienes muy bien estudiado el mercado y encuentras algún futbolista que acabe contrato o en esas condiciones estás casi condenado al fracaso.

Confía Bordalás en que el acuerdo con el fondo de inversión CVC pueda ser la tabla de salvación a la que acogerse. Si llegan esos millones podría reactivarse el mercado para el valencia y aliviar el Fair Play Financiero. Mientras, el tiempo corre en contra.

Porque mañana empieza La Liga y eso no espera a nadie…