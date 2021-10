Hoy con Léleman venía pensando en... el cariño con que habla Kempes del Valencia

LEER MÁS Hoy con Léleman venía pensando en... lo de pedir responsabilidades a Aurelio y Salvo

Hoy con Léleman venia pensando en… el cariño con el que habla Mario Kempes de Valencia y del Valencia. Que hoy en Onda Deportiva Valencia vamos a tener la oportunidad de charlar con él.

Debe llenarnos de orgullo a todos los valencianos y valencianistas que un mito, una leyenda del fútbol mundial como Mario Kempes hable tan bien de nuestra tierra. Es el mejor embajador mundial que puede tener el Valencia quiera o no quiera Meriton. Mario es reconocido en todo el mundo y no podría haber mejor persona que él para exportar la imagen valencianista

Querido Peter. Si me estuvieras escuchando te diría que, tanto que te gustan los mitos del Manchester United, los Beckham y compañía, cogieras un libro de la historia del Valencia. Tal vez ese del centenario al que no viniste y leyeras quién es Mario Alberto Kempes para que pudieras comprobar y aprender lo que significa su figura para tantos y tantos valencianistas. Y una vez hecho, te diría que cogieras cualquier libro de la historia del fútbol o consultaras cualquier página de internet en la que se hablara del Mundial 78 de Argentina. Así entenderías lo que significa la figura de Kempes no solo en Valencia sino también en la historia del fútbol mundial.

Porque si lo hicieras probablemente te darías cuenta que Mario ha hecho más cosas en el mundo del fútbol que tu admirado David Beckham. Y que no hay nadie mejor que él si de verdad quieres mejorar la imagen de esa empresa de la que eres el máximo accionista.

Kempes es valencianismo por los cuatro costados, Kempes es fútbol, es mito, es leyenda del fútbol mundial y como dice él será siempre embajador del Valencia quiera o no quiera Meriton. Porque esa es la suerte que tenemos nosotros… la de tener a un tipo como él que vino de Argentina para enamorarse eternamente del Valencia…