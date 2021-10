Hoy con Léleman venía pensando en... lo de pedir responsabilidades a Aurelio y Salvo

Hoy con Léleman venia pensando en… lo de pedir responsabilidades a Amadeo Aalvo y Aurelio Martínez.

Que hoy se ha anunciado una demanda contra los responsables de la venta del Valencia a Peter Lim. Porque ellos fueron quienes lideraron aquella venta con frases del estilo “la mayor transacción del fútbol mundial” y similares. ¿Qué Lim les engañó? no lo creo.

Y si lo hizo no por ello habría que dejar de pedirles responsabilidades. Aurelio Martínez, ese ilustre valencianista que tiene la insignia de oro y brillantes del valencia aún no sé muy bien el porqué, era el presidente de la fundación y aunque no firmara la venta, que para eso fue muy listo, se empeñó en hacer creer a todos los valencianistas que Lim venía a acabar con la deuda, acabar el estadio y hacer un equipo campeón.

Nada de eso. Nada de nada. Lim venía al Valencia a hacer negocio con la compra y venta de futbolistas. De la mano de Mendes su plan de negocio consistía solo en eso. Ni equipo campeón ni acabar la deuda. Compraron el local para su tienda, el escaparate donde exhibir sus productos para ganar dinero con las plusvalías de los traspasos. Así fue y así sigue siendo.

Me sorprendería mucho que ni Amadeo ni Aurelio lo vieran. en el caso del primero, un hombre de negocios tan experimentado como él y con tanto éxito, cuesta creer que la dupla Lim-Mendes le engañara. Quien nos sigue de hace años podrá recordar que esto mismo fue lo que dijimos aquí cuando se materializó la venta: su inversión consistía en generar plusvalías con la compra-venta de futbolistas.

Y si lo vimos nosotros… ¿cómo no iban a verlo ellos?