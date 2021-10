Hoy con Léleman venía pensando en... el penalti de Gayá

Hoy con Leleman venia pensando en… el penalti de José Luís Gayá.

Si alguien está esperando que hable de atraco, robo o cosas similares ya puede esperar. El sábado en Radioestadio Noche, en la previa del partido y hablando con Mister Chip de Gil Manzano ya le dije que no encontraría ni una sola ocasión en la que yo utilizara la palabra robo. Y no va a ser distinto ahora.

No la uso porque hablar de robo, para mi, es suponer cierta premeditación. Y yo no creo que ningún colegiado vaya a un partido con la intención de favorecer o perjudicar a ningún equipo. Si lo creyera, no creería en el fútbol. Eso sí, los hay mejores y peores y los hay que perjudican en ocasiones a algunos equipos con sus decisiones erróneas.

Y eso fue lo que hizo anoche Gil Manzano en el Camp Nou, perjudicar al Valencia. Entiendo la indignación de Bordalás y de los capitanes Gayá y Soler. Es normal después de haber visto la jugada. Y no entiendo como el VAR no le dijo a Gil Manzano que fuera al monitor a revisarla. Se aprecia como Gayá toca primero balón y por tanto no hay penalti. Para los más mayores como yo… ¿os acordáis de aquel penalti que pitó Soriano Aladrén a Manzanedo contra el Athletic? El guardameta tocaba balón y con la inercia derribaba el delantero. Fue un escandalazo.

Como el de ayer. Porque coincido con Bordalás en que fue una jugada determinante en el transcurso del partido. Así que es normal su indignación y la de todos los valencianistas.

¿Qué hay que estar preocupado con la racha de cinco partidos sin ganar? Si. Pero yo sigo creyendo en Bordalás. Lo de subirse a la Bordaleta es tan fácil hacerlo en las victorias como bajarse en las derrotas. Así que ahora es el momento de agarrarse con fuerza al asiento. Yo… no me bajo.