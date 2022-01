Bordalás no quiere hablar de fichajes

El entrenador del Valencia José Bordalás ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro ante el Sevilla en Mestalla. Aunque muchas de las preguntas giraban en torno al mercado de fichajes, el técnico alicantino se ha cerrado en banda y ha decidido no contestar ni una sola con el pretexto de la importancia del partido de mañana frente al conjunto hispalense.

El entrenador arrancaba la rueda de prensa con una petición "si me permitís vamos a hablar del partido de mañana. Es muy importante. Prefiero aparcar ahora el tema de fichajes". Y sobre su estado anímico pese a que a día 18 de enero el Valencia aun no haya cerrado ni un solo fichaje para reforzar el equipo añadía que "estoy bien, yo estoy feliz, contento. Estoy bien. Estoy entrenando al Valencia CF y trabajando en lo que me gusta. No voy a hablar de ese tema puesto que mañana tenemos un partido muy importante. Les entiendo a ustedes como profesionales y que tengan que hacer este tipo de preguntas, pero no vamos a hablar más de lo mismo. Tenemos enfrente un 'Miura' que es el Sevilla y no podemos desviar la atención en aspectos como estos aunque sean importantes y ahora hay que aparcarlos".

Ante la pregunta de si entraña más dificultad el encuentro ante el Sevilla dada la ausencia de refuerzos insistía en que "no le voy a contestar por lo que le he dicho a los compañeros. Sería faltarles al respeto si le contesto. No es el momento de hablar de esos temas porque el partido de mañana es muy importante y no podemos desviarnos. Ahora mismo estoy con los cinco sentidos en el partido de mañana porque el Sevilla es un equipo muy potente y venimos de dos derrotas consecutivas y necesitamos una victoria mañana".

Volvían a intentarlo preguntándole si con la lesión de Paulista hace falta urgentemente reforzar la zaga "no voy a entrar en eso. Paulista está francamente bien. Estamos todos animados. Le he visto en el rostro un gesto de optimismo y de confianza para poder estar lo antes posible. Confiemos en que así sea porque es un jugador importantísimo en la zaga y el equipo lo ha echado de menos".

La situación de Daniel Wass

Tampoco quería abordar cuál es la situación actual del danés Daniel Wass "es jugador del Valencia y no pienso en otra posibilidad. Ha estado entrenado con sus compañeros que han pasado el Covid, ha estado un poco peor porque tenía mucha tos pero no pensamos en otra posibilidad. Vamos a ver como se encuentra mañana y tomaremos la decisión de si puede o no jugar". Y sobre una posible marcha si el Atleti subiera el precio reiteraba que "no estoy pensando en ello, le digo lo mismo que a los compañeros, estoy pensando en el partido de mañana y no me permito pensar en nada más puesto que soy el capitán del barco y no me puedo permitir desviar mi atención. Necesitamos estar con los cinco sentidos para conseguir un buen resultado ante el Sevilla".

Hasta cuando no hablará de fichajes

Preguntado sobre cuanto durará ese silencio del técnico sobre el mercado de fichajes afirmaba que "pueden estar tranquilos. Esta semana es atípica. Podrán preguntar dentro de poco por lo que quieran. Siempre he estado abierto a sus preguntas de lo que sea y gustosamente les atenderé".

El Sevilla rival el miércoles

De los incidentes en el derbi Betis-Sevilla Bordalás reconocía que "vi el partido y lo que ocurrió. Estamos en contra de que se tiren objetos desde la grada, fue una imagen fea que empaña la gran competición que tenemos y hay que erradicarlo. A partir de ahí hay opiniones de todo tipo que no puedo valorar porque lo veo desde la lejanía. No creo que mañana les afecte porque son un grandísimo club". Y sobre el rival comentaba que "no sé las bajas exactas que tienen. No sabemos, pero tienen una gran plantilla y a dos jugadores por puesto de gran nivel. Es un rival complicado, difícil. Están peleando por la Champions y por el título. Partido tremendamente interesante y complicado. Jugamos en casa y queremos reencontrarnos con la victoria".