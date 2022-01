Bordalás: "No me consta que Diawara sea el que vaya a llegar

El Valencia ha solicitado a la Roma la cesión de Diawara para reforzar su centro del campo. Bordalás, tras la victoria ante el Atlético Baleares, afirmaba desconocer esta circunstancia "no tengo constancia, es una opción más y no tengo constancia de que sea el jugador que vaya a llegar, no me ha trasladado nada el club y es una de las opciones como otras muchas que han salido en estos primeros dieciséis días de mercado". Y reiteraba la necesidad de que lleguen cuanto antes "no sé si van a llegar, a ver si hay suerte y llegan lo antes posible porque como habéis visto el equipo estaba muy mermado, con muchas bajas, he tenido que utilizar a chicos del filial y controlar constantemente los cambios para no incurrir en ninguna ilegalidad y perder la posibilidad del pase".

Contento por el pase pero no por el juego

Y al respecto del partido en el que el Valencia sellaba el pase a 1/4 de Copa del Rey reconocía que "no voy a hacer una valoración, me quedo con el resultado, con el pase únicamente y lo demás lo olvidamos". Aún así al técnico alicantino le gustó el debut del central de 17 años Cristhian Mosquera "ha sido el mejor del equipo sin duda, el mejor".