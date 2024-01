‘My way: El legado de Sinatra’ llega a la Rambleta el 11 de enero

El aclamado espectáculo My Way: El Legado de Sinatra está de vuelta en Valencia, prometiendo una experiencia inolvidable para los amantes de la música. La función única, a cargo de Javier Botella Quintet con la colaboración especial de las talentosas Dómisol Sisters, se llevará a cabo en el escenario de la Rambleta el 11 de enero a las 20:30 horas.

El crooner Javier Botella, director y productor del evento, quiere rendir así homenaje a la inmortal voz de Frank Sinatra, figura icónica del siglo XX, con una puesta en escena que se caracteriza por su atractiva propuesta audiovisual y la interpretación de los grandes éxitos que convirtieron a Sinatra en una leyenda musical.

El concierto, que transporta al público a otra época a través de proyecciones sobre el escenario, contará con la colaboración especial de las talentosas Dómisol Sisters (Mireia Serrano, Mélanie Lapalus y Fanny Germain), pero también se sumarán al evento artistas como Albert Sanz o el joven crooner Kiumars Vahedi.

Javier Botella y Albert Sanz tienen una dilatada relación, siendo su colaboración más reciente el disco 'It Never Was You', un nuevo proyecto en el que homenajean la época dorada de Broadway y a grandes maestros como George Gershwin, Cole Porter y Kurt Weill, referentes de la música norteamericana y los standards del jazz. Además, Javier Botella también ha querido contar con la colaboración del joven crooner Kiumars Vahedi, cantante de jazz originario de Irán, pero que creció en Luxemburgo y es conocido por haber participado en el famoso programa La Voz.

"Contar con jóvenes artistas como Albert o Kiumars en este espectáculo no es solo reivindicar el legado de un referente imprescindible de la música popular del siglo pasado, es también colaborar con grandes artistas que están consolidando su trayectoria y aportan mucha frescura con su punto de vista musical”, comenta entusiasmado Botella.

Todo ello complementado con una banda de músicos excepcional, compuesta por Eduard Marquina-Selfa (piano y dirección musical), César Cortés (contrabajo), Tico Porcar (batería) y Fede Crespo (trompeta), recreando la esencia de los mejores años del swing y transportando a los espectadores a una época dorada.

My Way: El Legado de Sinatra es un espectáculo recomendado para todos los públicos y llega a Valencia tras su exitoso paso por Madrid. Una magnífica oportunidad para disfrutar de la buena música y cerrar la programación navideña.