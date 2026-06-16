La tortuga número 1.000 rescatada por el Oceanogràfic inicia una "nueva vida" en el mar

La Fundación Oceanogràfic ha presentado este martes a bordo de un catamarán de Mundo Marino la séptima edición de la campaña de sensibilización 'Aquí salvamos tortugas', una iniciativa que este verano contará con la participación de más de 100 municipios costeros de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía e Illes Balears.

Según ha informado el Oceanogràfic, la iniciativa se ha consolidado como "una de las mayores acciones de sensibilización ciudadana para la protección de las tortugas marinas en España" y tiene como objetivo "informar a residentes, turistas y visitantes sobre cómo actuar ante el avistamiento de una tortuga marina herida, en peligro o durante un episodio de nidificación".

Aquí salvamos tortugas

Bajo el lema 'Aquí salvamos tortugas', la campaña llegará este año a la ciudadanía a través de 1.850 'mupis' y soportes informativos instalados en paseos marítimos, playas, espacios urbanos, oficinas de turismo, estaciones de Metrovalencia y Tram d'Alacant y otros puntos de "gran afluencia" de público.

"Una llamada que puede salvar una vida"

La principal recomendación de la campaña es que, ante el hallazgo de una tortuga marina herida, desorientada o de una hembra intentando nidificar en la playa, es "fundamental llamar inmediatamente al 112 para activar los protocolos de actuación" y poder salvar una vida. La rápida intervención de los equipos especializados permite proteger tanto a los ejemplares como a los posibles nidos y coordinar la actuación de la Red de Varamientos.

La campaña cobra especial relevancia en un contexto en el que las tortugas marinas "son cada vez más frecuentes en las costas mediterráneas" y en el que los eventos de nidificación de tortuga boba (Caretta caretta) han aumentado "significativamente" durante los últimos años.

Tortuga número 1.000

Como cierre del acto, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus ha sido el encargado de ejecutar la suelta al mar de la tortuga marina número 1.000 recuperada en el ARCA del Mar del Oceanogràfic, a la que se le ha instalado un dispositivo satelital para poder conocer su trayectoria y ampliar el conocimiento sobre la biología de la especie.

En este sentido, el responsable de Conservación de la Fundación Oceanogràfic, José Luis Crespo, ha asegurado que alcanzar mil tortugas recuperadas "supone un hito que refleja muchos años de trabajo, investigación y divulgación". Según ha explicado, "la creciente implicación de la sociedad demuestra que los esfuerzos de sensibilización están dando resultados y que cada vez son más las personas comprometidas con una relación sostenible con el mar".

"Una segunda oportunidad"

Por su parte, Martínez Mus ha indicado que cada una de las 1.000 tortugas recuperadas representa "una historia de éxito" y "una segunda oportunidad" frente a amenazas como la contaminación por plásticos, las colisiones con embarcaciones o la captura accidental.

En este sentido, Martínez Mus ha afirmado que la tortuga número 1.000 simboliza que cuando las administraciones públicas, la comunidad científica, el sector pesquero y la ciudadanía "trabajan de forma coordinada, es posible avanzar de manera decisiva en la conservación del patrimonio natural y la protección de la biodiversidad marina".