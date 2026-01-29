Hannibal Laguna recibe el Premio Ateneo Mercantil 2025 por su trayectoria creativa y proyección internacional

El próximo jueves 29 de enero, a partir de las 19:00 horas, el Salón de Actos del Ateneo Mercantil de Valencia acogerá la gala de entrega de los X Premios Ateneo Mercantil 2025. En esta edición, el jurado ha reconocido a tres referentes de distintos ámbitos profesionales: el diseñador Hannibal Laguna, la empresa Power Electronics y el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán.

En la categoría Creatividad y Bellas Artes, el galardón recae en Hannibal Laguna, diseñador valenciano con una trayectoria consolidada a nivel nacional e internacional. Su trabajo, caracterizado por la unión de tradición y vanguardia, ha logrado situar a la moda española en algunas de las principales pasarelas y foros culturales del mundo. A lo largo de su carrera, Laguna se ha convertido en un referente creativo y en un embajador del talento valenciano, contribuyendo de manera decisiva al prestigio de la moda como disciplina artística. El premio será recogido por Aníbal Angulo, director creativo de la firma Hannibal Laguna.

El Premio Cultura y Educación ha sido otorgado a José Manuel Pagán, rector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir desde 2018. El jurado ha valorado su destacada trayectoria académica y su labor al frente de la institución, así como su compromiso con la docencia, el rigor intelectual y la formación de nuevas generaciones de profesionales, con un impacto positivo y duradero en la sociedad valenciana.

Por su parte, el Premio Economía, Progreso y Sociedad reconoce la labor de Power Electronics, empresa valenciana líder mundial en la fabricación de inversores para almacenamiento energético. Con más de 3.700 empleados y presencia en 20 filiales internacionales, la compañía se ha consolidado como un actor clave en la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible, sin perder sus raíces en la Comunitat Valenciana.

La presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, ha subrayado que estos premios no solo reconocen trayectorias profesionales de éxito, sino que ponen en valor a “personas y entidades que prestigian el nombre de la Comunidad Valenciana” en ámbitos como la creatividad, la cultura, la educación o el emprendimiento empresarial.

Con esta décima edición, los Premios Ateneo Mercantil reafirman su vocación de reconocer el talento, el esfuerzo y el liderazgo de quienes contribuyen al progreso social, cultural y económico de la Comunitat Valenciana.