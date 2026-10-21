Gastronomía

Germán Carrizo, al frente del Restaurante Maipi: "Era comprar un trozo de Valencia"

El cocinero, junto a Carito Lourenço, hace balance tras los primeros años al frente de este emblemático establecimiento, abierto en 1983, con el objetivo de preservar su legado

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Valencia |

Restaurante Maipi

Este miércoles Más de Uno Valencia pone el foco en Maipi, uno de esos bares "de toda la vida" que forman parte de la memoria gastronómica y sentimental de la ciudad. Situado en la calle del Maestro José Serrano, este histórico establecimiento ha iniciado una nueva etapa de la mano de Germán Carrizo y Carito Lourenço, cocineros con estrella Michelin que han asumido el reto de continuar el legado de Gabi Serrano y Pilar Costa, sus anteriores propietarios, sin perder la esencia que lo ha convertido en un lugar tan querido por sus clientes.

Tal y como explica el propio Carrizo, su apuesta sigue pasando por el producto fresco, las recetas tradicionales y platos tan representativos como la ensaladilla rusa, el ajo arriero o las frituras de pescado.

La apuesta por el legendario local convive además con el éxito del laureado restaurante Fierro, así como con La Oficina y Doña Petrona todos ellos ubicados en un radio de 500 metros en el barrio de Ruzafa de la capital del Turia.

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