Germán Carrizo, al frente del Restaurante Maipi: "Era comprar un trozo de Valencia"

Este miércoles Más de Uno Valencia pone el foco en Maipi, uno de esos bares "de toda la vida" que forman parte de la memoria gastronómica y sentimental de la ciudad. Situado en la calle del Maestro José Serrano, este histórico establecimiento ha iniciado una nueva etapa de la mano de Germán Carrizo y Carito Lourenço, cocineros con estrella Michelin que han asumido el reto de continuar el legado de Gabi Serrano y Pilar Costa, sus anteriores propietarios, sin perder la esencia que lo ha convertido en un lugar tan querido por sus clientes.

Tal y como explica el propio Carrizo, su apuesta sigue pasando por el producto fresco, las recetas tradicionales y platos tan representativos como la ensaladilla rusa, el ajo arriero o las frituras de pescado.

La apuesta por el legendario local convive además con el éxito del laureado restaurante Fierro, así como con La Oficina y Doña Petrona todos ellos ubicados en un radio de 500 metros en el barrio de Ruzafa de la capital del Turia.