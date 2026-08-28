"Estamos todos desolados": el testimonio de los afectados por el incendio de El Saler

El incendio de la Devesa de El Saler declarado este jueves continúa activo, aunque la situación ha mejorado durante la noche y el perímetro, de unas 37 hectáreas afectadas, apenas ha avanzado, según la última hora de las autoridades.

Mientras el fuego sigue sin estabilizarse, en La Fonteta continúa la espera de los 161 vecinos y personas que tuvieron que abandonar sus casas, cámpings y planes de vacaciones.

Los afectados

Este viernes Más de Uno Valencia recoge el testimonio de vecinos como Julia García o Rosa María Piera, que cuentan cómo vivieron el desalojo y la incertidumbre de estas últimas horas, y también turistas que acababan de llegar desde Almería para pasar unos días en el cámping y que ni siquiera tuvieron tiempo de deshacer las maletas antes de tener que marcharse.