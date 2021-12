CALCSICOVA insiste en la prevención para evitar infecciones por VIH

LEER MÁS El sida ayer y hoy: Evolución del tratamiento y diagnóstico de la enfermedad cuarenta años después

El año pasado recibieron el diagnóstico de la enfermedad 354 personas. La mayoría de nuevos diagnósticos fueron hombres, en una proporción de 5 a 1 respecto de las mujeres. Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Con motivo de esta jornada la Coordinadora de Asociaciones de VIH y sida de la Comunitat Valenciana (CALCSICOVA) ha realizado en València una jornada informativa en la que han realizado pruebas preventivas. Y es que la prevención tal y como explica Sara García, portavoz de la Coordinadora, es la clave para evitar esta enfermedad infecciosa.

Vida normalizada

En la actualidad las personas diagnosticadas llevan una vida normalizada por lo que insiste debe acabar el estigma social do hacia los afectados. Además reitera que es importante un diagnóstico temprano no sólo para frenar la destrucción del sistema inmunitario de la persona afectada si no también para evitar transmitir el virus a otras.