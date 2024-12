Alfafar, Benetússer y Albal vuelven al instituto 50 días después de la DANA

Cincuenta días después de la DANA de València, tras idas y venidas entre la Conselleria de Educación y la comunidad educativa, hoy miércoles han reabierto los tres institutos de l'Horta Sud que todavía permanecían cerrados debido a las inundaciones. Se trata, exactamente, del IES 25 d'Abril (Alfafar), el IES María Carbonell i Sánchez (Benetússer) y el IES Albal (Albal).

En el IES María Carbonell i Sánchez de Benetússer, la imagen ha vuelto a repetirse: el Ejército ha formado un pasillo para dar la bienvenida al alumnado al ritmo de la popular canción We are the champions, de Queen. Este centro educativo cuenta con uno 850 estudiantes, quienes han vuelto a las aulas entre nervios, ilusión y algún chiste.

"Más que nada, quiero estar con mis amigos. Ahora podremos reírnos de todo y jugar todos juntos", celebra un alumno ante los micrófonos de Onda Cero. "Estoy feliz de verlos porque pensaba que podría haberles pasado algo", ha añadido a la espera de la apertura de puertas de su centro educativo, el IES María Carbonell i Sánchez de Benetússer.

"Yo no quería volver. A mí, me han obligado. Yo estoy aquí por obligación porque me va a 'caer' Geografía e Historia y no puedo", destaca, entre risas, otra estudiante consultada por Onda Cero. "El instituto estará limpio pero los profesores seguirán igual", apostilla un alumno a preguntas de esta emisora de radio.

Vuelta al instituto tras la DANA: "Necesitamos normalidad"

Alegría y satisfacción, además, compartidas por el conjunto de la comunidad educativa. "Estamos tremendamente contentos. Hoy es un día de grandes emociones", celebra el director del IES María Carbonell i Sánchez de Benetússer, Antonio de Gregorio. "Necesitamos que vuelva la normalidad, que, cuando volvamos de Navidad, todo vuelva a ser como antes aunque nunca será así. Tardaremos meses o años", analiza De Gregorio.

"Estábamos deseando que los niños entraran hoy", reivindica, por su parte, la presidenta del AMPA de este centro educativo, Mari Carmen Flores. "De verdad, no hemos dormido. Toda la noche mensajeándonos y hablando", asegura Flores visiblemente emocionada en declaraciones a los medios de comunicación.

Vuelta al instituto tras la DANA: El certificado, al fin

El IES María Carbonell i Sánchez de Benetússer cuenta ya con el polémico certificado de salubridad y seguridad de la Conselleria de Educación. No obstante, el centro educativo se ha visto obligado a modificar sus horarios temporalmente puesto que muchos de sus espacios de uso diario se mantienen inoperativos a día de hoy.