Onda Trending, capítulo 54: Corto pero intenso

En Onda Trending con Amira Fernández vivimos un 16 de febrero corto pero intenso, porque si algo ha quedado claro es que han pasado muchas cosas. Arrancamos con el Benidorm Fest, celebrado por primera vez sin estar vinculado a Festival de la Canción de Eurovisión, un cambio que parece haber dado más libertad tanto a artistas como a público. El televoto coronó a Tony Grox y LucyCalys con 166 puntos gracias a “T AMARÉ”. Además, analizamos un San Valentín diferente en Valencia, donde espacios como Veneno Concept apostaron por el “speed dating” y el bingo humano, una fórmula con historia que nació en Los Ángeles en 1998 de la mano del rabino Yaacov Deyo, pensada para conectar personas de forma ágil, sin pantallas y con química real. Porque en Onda Trending ya lo sabemos: la actualidad va rápido… y el amor, a veces, también.