Manos Unidas convoca a València a empreses per a impulsar projectes de cooperació internacional

Conversem amb Mila Fernández, del departament de Comunicació, i amb Vicente López, voluntari del departament d'Empreses de Manos Unidas sobre este esdeveniment convocat per al pròxim 11 de juny en CaixaFòrum València.
En este III Fòrum es tracta d'implicar empreses valencianes en el finançament del projecte "Millora de la salut matern-infantil a Benarés, l'Índia", que amb un pressupost de 39.822 euros, està destinat a atendre dones embarassades i bebés de 20 barris vulnerables.
La trobada reunirà representants de l'àmbit empresarial, acadèmic i social per a analitzar com compatibilitzar la rendibilitat econòmica amb el compromís social i mediambiental. L'acte d'obertura serà a càrrec de l'alcaldessa de València, Mª José Catalá.
Entre els participants figura la doctora Pilar Mateo, científica valenciana fundadora de Women Paint Too, qui impartirà la ponència 'La salut com a fonament de desenvolupament sostenible'.
El programa del Fòrum inclou dos debats amb representants empresarials que integren la responsabilitat social en la seua activitat, entre ells directius d'entitats com ara la directora de Caixa Popular, Alicia Soler.
Així mateix, participarà Clara Pardo, qui explicarà la labor de Manos Unidas i l'enfocament de cooperació orientat a generar canvis sostenibles en contextos de pobresa i desigualtat.