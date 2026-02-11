SOSTENIBILITAT

'Centres Rurals Acollidors': vincles i aprenentatge entre joves rurals

Després dels danys de la DANA d’octubre de 2024 a l’IES Alameda d’Utiel, Rurable i la Fundació Comunitària La Nou posen en marxa 'Centres Rurals Acollidors', un projecte que uneix estudiants de centres rurals com Utiel i Ayora per fomentar la solidaritat i l’aprenentatge compartit

ondacero.es

Valencia |

A la primavera de 2026, l’alumnat participarà en tallers i activitats de convivència que reforcen la identitat rural, la col·laboració i la resiliència climàtica. La iniciativa compta amb el suport de la convocatòria Transformem en Xarxa i entitats com Caixa Popular, així com amb la implicació de l’Ajuntament d’Ayora.

Els responsables del projecte confien que aquesta experiència es convertisca en un model replicable per a altres escoles rurals, promovent vincles sòlids entre joves i el seu territori.

